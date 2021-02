Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","shortLead":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","id":"20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00e5ef0-a82b-4431-ad77-b9e799cbdc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 22:00","title":"Merkel: Minden oltóanyagot szívesen látunk az EU-ban – ha a papírjaik rendben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és csoportosítani is lehet azokat.","shortLead":"A Google új fejlesztésének köszönhetően átláthatóbbá váltak az androidos Chrome böngészőben a megnyitott lapfülek, és...","id":"20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e7d2e-5631-41fd-8cdb-fe1928605011","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_android_google_chrome_bongeszo_88_verzio","timestamp":"2021. február. 03. 08:03","title":"Androidos? Frissítse a Chrome böngészőt, átláthatóbb lesz a böngészés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ott a bezárás mellett a támogatás elvesztése volt a tét. ","shortLead":"Ott a bezárás mellett a támogatás elvesztése volt a tét. ","id":"20210202_Elbukott_a_francia_vendeglosok_gerillanyitasi_akcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9127817c-b8ea-42d9-b3e7-ccdf52d11de0","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_Elbukott_a_francia_vendeglosok_gerillanyitasi_akcioja","timestamp":"2021. február. 02. 12:24","title":"Elbukott a francia vendéglősök gerillanyitási akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b17f440-28dc-45e6-a113-1af90ebbeffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzem udvarában három, levágásra szánt szarvasmarha feküdt elhulláshoz közeli állapotban.

","shortLead":"Az üzem udvarában három, levágásra szánt szarvasmarha feküdt elhulláshoz közeli állapotban.

","id":"20210204_nebih_vagohid_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b17f440-28dc-45e6-a113-1af90ebbeffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79efe1ab-f44c-40fe-b600-47a849ebf915","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_nebih_vagohid_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 09:50","title":"Döbbenetes állapotokat talált a Nébih egy Fejér megyei vágóhídon, bezáratta (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d103515-60df-4416-9d80-043ee450e31a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek a dubajiak, akik neki is látnak az új osztály létrehozásának.","shortLead":"A kozmoszt érintő ügyeket nem lehet a földi bíróságokon megtárgyalni, azt egy külön szervezetre kell bízni – vélekednek...","id":"20210204_birosag_ur_dubaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d103515-60df-4416-9d80-043ee450e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bde95b3-6f5f-400f-ab88-ef0e09ccbecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_birosag_ur_dubaj","timestamp":"2021. február. 04. 10:33","title":"Űrbíróságot állít fel Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency Internationalnak adott válaszaikból.\r

","shortLead":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency...","id":"20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc205ca-e381-4a19-831c-9c3fdfa1d2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","timestamp":"2021. február. 03. 17:47","title":"A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.","shortLead":"Előkerült két másik szerződés, ami újabb földvásárlásokról szól.","id":"20210203_rogan_barbara_eskuvo_foldek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b9fb0d-baa7-4f6e-98eb-9ec4770e9289","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_rogan_barbara_eskuvo_foldek","timestamp":"2021. február. 03. 08:06","title":"Rogán új feleségének családi köre két másik eladótól is vásárolt földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","shortLead":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","id":"20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ca1d-f88f-4e64-b2ae-dfe7e9a88bfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","timestamp":"2021. február. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 855 lóerős lett a McLaren 765LT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]