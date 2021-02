Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És ezekből a győzelmekből semmit sem vesz el, hogy néhány nappal ezelőtt a koronavírus őt is elragadta. Mi volt ebben a sztoikus, sokat megélt veteránban, ami milliók érzelmeire hatott, és ami milliókat vett rá arra, hogy adakozzanak a nevében? Az biztos, hogy megmutatta: egy százéves ember optimizmusának varázslatos ereje van.","shortLead":"Saját magánháborút folytatott a járvány ellen, és hatalmas győzelmeket aratott a 100 éves Sir Tom Moore kapitány. És...","id":"20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac3aa4d-c8f8-434b-9ce9-9bf71706db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4e33dc-11ad-4bc6-8eb3-434391b0c1f6","keywords":null,"link":"/elet/20210206_Sir_Captain_Tom_nekrolog_nhs","timestamp":"2021. február. 06. 20:00","title":"Sir Captain Tomtól kaptunk valami nagyon fontosat: reményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dabf2b9-2852-4356-b876-c71b4ad42ed5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy 11 éves gyermek elhunyt.","shortLead":"A balesetben egy 11 éves gyermek elhunyt.","id":"20210205_m6_os_autopalya_halalos_baleset_adony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dabf2b9-2852-4356-b876-c71b4ad42ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d07e67b-06b9-479d-8798-fb60434fec67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_m6_os_autopalya_halalos_baleset_adony","timestamp":"2021. február. 05. 20:35","title":"Nem volt ittas a sofőr, aki Adonynál egy háromgyermekes család autójába csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffa0c7c-5d44-4ef3-a146-a92aab2818bc","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Európa legrégibb és legelső demokráciája volt az utolsó a számottevő demokratikus államok sorában, ahol a nők szavazati jogot kaptak – éppen ötven évvel ezelőtt, 1971. február 7-én. Ez nem ellentmondás, hanem maga a magyarázat. Svájc demokráciája volt régi hagyományainál fogva a legközvetlenebb. Itt az alkotmány legapróbb módosítását is népszavazással kell elfogadtatni. Másutt akkor kaptak a nők szavazati jogot, amikor a férfi politikai elit készen állott rá. Svájcban meg csak akkor, amikor az egész ország férfi népe állott erre készen. Hiszen a nők szavazati jogáról értelemszerűen mindenhol csak férfiak szavazhattak. ","shortLead":"Európa legrégibb és legelső demokráciája volt az utolsó a számottevő demokratikus államok sorában, ahol a nők szavazati...","id":"20210207_Revesz_Sandor_Erted_jogfosztunk_nem_ellened","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cffa0c7c-5d44-4ef3-a146-a92aab2818bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73568888-fc15-4fa5-a4e6-69082810d695","keywords":null,"link":"/360/20210207_Revesz_Sandor_Erted_jogfosztunk_nem_ellened","timestamp":"2021. február. 07. 16:30","title":"Miért csak 50 éve kaptak választójogot a nők Svájcban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","shortLead":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","id":"20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094f33e-24b4-4901-91c2-8d1c5824fd29","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","timestamp":"2021. február. 06. 16:52","title":"Reformátusok: Nincs politikai nyomás a tisztújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ddc72d-cdcc-42a4-9e9d-44820a8453e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas botrányba keveredett az EU Határvédelmi Ügynöksége: az uniós határőrök sok esetben szemet hunytak, amikor illegális kitoloncolások szemtanúi voltak, például Magyarországon. Emellett előfordult a munkatársak megfélemlítése, sőt újabban még egy kiadós csalás gyanúja is felmerült.\r

","shortLead":"Hatalmas botrányba keveredett az EU Határvédelmi Ügynöksége: az uniós határőrök sok esetben szemet hunytak, amikor...","id":"20210207_Spiegel_Bajban_a_Frontex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ddc72d-cdcc-42a4-9e9d-44820a8453e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b21654-ba5f-4c4d-bbd6-3ee8bad783f8","keywords":null,"link":"/360/20210207_Spiegel_Bajban_a_Frontex","timestamp":"2021. február. 07. 08:45","title":"Spiegel: Bajban a Frontex vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aff6751-e0b6-4866-94e5-e78141df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek és a vendéglátósok járvány miatti nehéz helyzetéről, meg a nekik küldött érzéketlen kommentekről szól a Junkies együttes új dala és klipje, az El lehet menni dolgozni.","shortLead":"A zenészek és a vendéglátósok járvány miatti nehéz helyzetéről, meg a nekik küldött érzéketlen kommentekről szól...","id":"20210205_junkies_el_lehet_menni_dolgozni_klip_vendeglatos_zenesz_jarvany_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aff6751-e0b6-4866-94e5-e78141df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84823806-d051-474c-9b90-e20a185e7a05","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_junkies_el_lehet_menni_dolgozni_klip_vendeglatos_zenesz_jarvany_korlatozas","timestamp":"2021. február. 05. 21:25","title":"Egy zenész ma annyit ér, mint a Monopoly-pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg: megérte-e átsétálni a pokolból a másik oldalra.","shortLead":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg...","id":"202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d468a09-e27e-4337-a9f8-38a61baab638","keywords":null,"link":"/360/202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","timestamp":"2021. február. 07. 10:00","title":"Könyörtelen mese lett az indiai Machbet a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d8e479-3b80-4349-86f8-572fac5dff6f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Visszanézve micsoda baromság, hogy híresek leszünk és meg fogunk élni abból, ha az öcsém videót készít a főzéseimről\" – mondja Fördős Zé, akit 35 éves koráig olyan lámpaláz gyötört, hogy sosem hitte volna, hogy mások előtt szerepelni fog. Milyen felelősséggel jár az ismertség? Kell-e egészségesen főzni? Állást kell-e foglalni közéleti kérdésekben? És mi jó lehet egy világjárványban? Portréinterjú az RTL műsorvezetőjével.","shortLead":"\"Visszanézve micsoda baromság, hogy híresek leszünk és meg fogunk élni abból, ha az öcsém videót készít a főzéseimről\"...","id":"202105_fordos_ze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d8e479-3b80-4349-86f8-572fac5dff6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797d0cbd-d673-42e6-bef3-205ab50cae2f","keywords":null,"link":"/360/202105_fordos_ze","timestamp":"2021. február. 06. 13:30","title":"Fördős Zé: \"Nem szégyellem, látom benne az üzletet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]