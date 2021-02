Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","shortLead":"Hatalmas kerekekkel és sportosra hangolt futóművel támad az Enyaq Sportline iV.","id":"20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1210cdf0-d90d-40da-b831-58089ca19244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f760d-16f5-4e8e-bafe-2014f21ef68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_sportosabb_lett_a_skoda_hatsokerekhajtasu_villanyautoja","timestamp":"2021. február. 18. 06:41","title":"Sportosabb lett a Skoda hátsókerék-hajtású villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi talajban. Kereszturi Ákos planetológus videóban magyarázza el, miért olyan nagy jelentőségű ez a misszió.","shortLead":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi...","id":"20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe823c-b10c-4438-b58b-1e7251189f95","keywords":null,"link":"/360/20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Hét perc terror a Marson – videón a NASA-szonda landolásának kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor lelki vezetőjéből lett miniszter, mától ő vezeti a magyar református egyházat.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor lelki vezetőjéből lett miniszter, mától ő vezeti a magyar református egyházat.\r

\r

","id":"20210217_Balog_Zoltan_lett_a_reformatus_zsinat_lelkeszi_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e07475-50a2-4dfa-b1a3-791df5169664","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Balog_Zoltan_lett_a_reformatus_zsinat_lelkeszi_elnoke","timestamp":"2021. február. 17. 14:44","title":"Kétharmaddal lett Balog Zoltán a református zsinat lelkészi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Remélik, hogy az egyesület döntése nem hiábavaló.","shortLead":"Remélik, hogy az egyesület döntése nem hiábavaló.","id":"20210218_Reagalt_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_a_Freeszfe_bejelentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c066052-dec1-4fb3-a825-897cf2915541","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Reagalt_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_a_Freeszfe_bejelentesere","timestamp":"2021. február. 18. 13:24","title":"Reagált a Molnár Antal Zeneiskola a Freeszfe bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Egy kommunikációs iskolában alighanem megbuktatnák a kormánypropagandáért felelős minisztert annak alapján, amit és ahogy Rogán Antal az újdonsült feleségével kapcsolatos földvásárlási ügyben kommunikál.","shortLead":"Egy kommunikációs iskolában alighanem megbuktatnák a kormánypropagandáért felelős minisztert annak alapján, amit és...","id":"20210217_A_miniszter_felremagyaraz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3511eb-7985-4b0d-a196-82ae9695101a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a1f48-9454-4f62-95f0-93a6d16bd6fa","keywords":null,"link":"/360/20210217_A_miniszter_felremagyaraz","timestamp":"2021. február. 18. 11:00","title":"A kormány agytrösztjei \"megkutatták\" Rogán földügyét, végül csak a kármentés maradt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen hozzáférhetővé tették az alkotók.



","shortLead":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen...","id":"20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd08f16-a58b-4be4-ab06-7bd28b5b06b7","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","timestamp":"2021. február. 17. 09:36","title":"Több mint 100 ezren nézték meg egy hét alatt az LGT-gitárosról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online beszélgetésen. Kiderült, miért tud együtt dolgozni a DK a Jobbikkal, kormányzóképesnek tartják-e magukat, és miért tartják többen fontosnak, mit csinál az MKKP.","shortLead":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online...","id":"20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73000c35-c2f7-4524-8eec-3c2844ed72d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","timestamp":"2021. február. 16. 21:01","title":"„Aki szeretetre vágyik, menjen a családjához” – beszélgettek az összefogás erős emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd45685-1e15-4e94-998d-52084bfd5530","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szabadkai menekülttáborban is sokféle emberi sorssal találkoznak az amerikai diákok. A kamerának többen a remény elvesztéséről mesélnek, a hallgatók pedig azt mérlegelik, hogyan segíthetnének. Migrációs Tanulmányok harmadik, befejező rész. ","shortLead":"A szabadkai menekülttáborban is sokféle emberi sorssal találkoznak az amerikai diákok. A kamerának többen a remény...","id":"20210216_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd45685-1e15-4e94-998d-52084bfd5530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db50928-1dcd-4d27-8c8f-9bbbcc14d43b","keywords":null,"link":"/360/20210216_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_harmadik_resz","timestamp":"2021. február. 16. 19:00","title":"Doku360: Néha hazudunk magunknak, hogy végigcsináljuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]