Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","shortLead":"Közel 28 ezer darab Sinopharm oltóanyag lesz elérhető Pest megyében.","id":"20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa432096-2a46-4fc4-8642-71d0950d0f71","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_sinopharm_pest_megye_28_ezer","timestamp":"2021. február. 19. 17:33","title":"Jövő héttől oltanak a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A jegybank elemzésében érdekes módon szó sem esik például az EU-ban az egyik legmagasabb magyar inflációról, a látványosan meggyengült forintról, és az államháztartási hiányról se nagyon. Vélemény.","shortLead":"A jegybank elemzésében érdekes módon szó sem esik például az EU-ban az egyik legmagasabb magyar inflációról...","id":"20210219_Karsai_Gabor_Ondicseretbol_jeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1c5ffc-601b-45ce-a019-709644c186b9","keywords":null,"link":"/360/20210219_Karsai_Gabor_Ondicseretbol_jeles","timestamp":"2021. február. 19. 13:00","title":"Karsai Gábor: A válságkezelésben nem fukarkodik az öndicsérettel az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az országgyűlés törvényalkotási bizottsága megfogalmazta, hogyan javítsák ki a decemberben elfogadott, de ki nem hirdetett hulladéktörvény alaptörvény-ellenesnek bizonyult pontját.","shortLead":"Az országgyűlés törvényalkotási bizottsága megfogalmazta, hogyan javítsák ki a decemberben elfogadott, de ki nem...","id":"20210218_Kompenzaciot_kapnak_a_cegek_az_atadott_hulladekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8123b62e-586f-4cd4-b1e8-227b24dcada3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0c201d-9a39-4144-a6cb-d04aea5ede68","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_Kompenzaciot_kapnak_a_cegek_az_atadott_hulladekert","timestamp":"2021. február. 18. 16:15","title":"Kompenzációt kapnak a cégek az átadott hulladékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek jelenleg nagyszülőknél van, gyűjtést indítottak számára. ","shortLead":"A gyerek jelenleg nagyszülőknél van, gyűjtést indítottak számára. ","id":"20210219_Anya_apa_kislany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3e40d5-f81a-434d-9766-720355a065dd","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Anya_apa_kislany_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 17:58","title":"Koronavírusos édesanyját és édesapját is elvesztette egy hatéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az azonos neműek örökbefogadásával kapcsolatban elmondta, nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hanem arról, hogy azokról a kiszolgáltatott gyerekekről, akikről lemondtak a vér szerinti szüleik, hogyan gondoskodik az állam.","shortLead":"Az azonos neműek örökbefogadásával kapcsolatban elmondta, nem arról van szó, hogy ki kit szerethet, hanem arról...","id":"20210219_Novak_Katalin_A_homoszexualisok_orokbefogadasanak_kerdese_nincs_a_magyar_emberek_elso_szaz_problemaja_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ac596-3d3d-4974-a045-d61b3be28822","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Novak_Katalin_A_homoszexualisok_orokbefogadasanak_kerdese_nincs_a_magyar_emberek_elso_szaz_problemaja_kozott","timestamp":"2021. február. 19. 13:57","title":"Novák Katalin: A homoszexuálisok örökbefogadásának kérdése nincs a magyar emberek első száz problémája között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban a kormány számos területen hozott olyan döntéseket, melyek az állampolgárok magánszférájába avatkoznak közvetlenül. Ehhez az államnak joga van a legfejlettebb demokráciákban is. Hol a határ? ","shortLead":"Az elmúlt időszakban a kormány számos területen hozott olyan döntéseket, melyek az állampolgárok magánszférájába...","id":"20210220_Fulke_Hol_jelolheti_ki_az_allam_a_maganeletunk_hatarait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d534ef6b-4817-49c5-b237-7b0455096b85","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Fulke_Hol_jelolheti_ki_az_allam_a_maganeletunk_hatarait","timestamp":"2021. február. 20. 10:00","title":"Fülke: Hol jelölheti ki az állam a magánéletünk határait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő beszélgetésekhez, az érthetőséget azonban a beszédstílus is befolyásolja – foglalták össze észrevételeiket amerikai szakemberek a Cognition című online folyóiratban. ","shortLead":"Az általánossá vált maszkhordás közel egy éve után úgy tűnik, az emberek alkalmazkodnak az ilyen kiegészítőkben történő...","id":"202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77726490-4671-4570-8e87-267041d1faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae535061-0c5c-409b-950d-997bfe93e2e5","keywords":null,"link":"/360/202107_maszkos_beszelgetesek_tisztan_erthetoen","timestamp":"2021. február. 19. 16:00","title":"Nehezebben érthető, ha maszkban beszélnek hozzánk, de van jó hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","shortLead":"A félreértést az okozza, hogy az építmény nem látszódik a Google Térképen. Pontosabban mégis, csak még nincs kész.","id":"20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932169d9-fb6e-4160-a338-f4f22897f75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd202b0-ea5d-4bbd-af0a-c68de1e7e3ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210218_wolfsberger_ac_puskas_ferenc_stadion_budapest_europa_liga","timestamp":"2021. február. 18. 18:35","title":"A Wolfsberger csapata nem érti, hová tűnt a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]