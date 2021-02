Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2b58604-bf1e-4d24-b78b-2bcf812ba012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagáltak a szivárványcsaládok Novák Katalin interjújára. ","shortLead":"Reagáltak a szivárványcsaládok Novák Katalin interjújára. ","id":"20210219_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_A_gyerekeink_sorsa_mindenkepp_szerepel_az_orszag_elso_szaz_problemaja_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b58604-bf1e-4d24-b78b-2bcf812ba012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51307ce-8a0f-4f7c-ab6c-3e759bcb93de","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_A_gyerekeink_sorsa_mindenkepp_szerepel_az_orszag_elso_szaz_problemaja_kozott","timestamp":"2021. február. 19. 14:59","title":"Szivárványcsaládokért Alapítvány: A gyerekeink sorsa mindenképp szerepel az ország első száz problémája között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.\r

Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról beszélt. Landolt a Mars-eszköz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról...","id":"20210219_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792697ef-f46c-458a-87ab-39e7f8646e15","keywords":null,"link":"/360/20210219_Radar360","timestamp":"2021. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Már létezik kubai vakcina is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0ff2-8303-467c-afb4-2ff121412d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"21,4 milliárd forint büntetési díjat róttak ki a túl gyorsan közlekedőkre az elmúlt évben.","shortLead":"21,4 milliárd forint büntetési díjat róttak ki a túl gyorsan közlekedőkre az elmúlt évben.","id":"20210219_Naponta_mintegy_60_millio_forint_gyorshajtasi_birsagot_autozunk_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0ff2-8303-467c-afb4-2ff121412d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d140f220-8e6a-479f-aab3-247e6197a483","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Naponta_mintegy_60_millio_forint_gyorshajtasi_birsagot_autozunk_ossze","timestamp":"2021. február. 19. 08:07","title":"Naponta mintegy 60 millió forint gyorshajtási bírságot autózunk össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc423b-1d3e-46d9-b731-0b2985462673","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legnagyobb szabadidő-autója minden körülmények mellett maximálisan óvja a benne ülők életét.","shortLead":"A bajor gyártó legnagyobb szabadidő-autója minden körülmények mellett maximálisan óvja a benne ülők életét.","id":"20210219_kezigranattol_is_ved_a_golyoallo_uj_bmw_x7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc423b-1d3e-46d9-b731-0b2985462673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf98c968-794f-4e31-8352-87ee89268ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_kezigranattol_is_ved_a_golyoallo_uj_bmw_x7","timestamp":"2021. február. 19. 11:21","title":"Kézigránáttól is véd a golyóálló új BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab941840-699b-4e23-9361-39909d352759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke szerint a korábbi vezetésnek nem sikerült az előző húsz évben szabad diskurzusú, kreativitású intézményt felépíteni, kirekesztőt, egysíkút és bezárkózót igen. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke szerint a korábbi vezetésnek nem sikerült az előző...","id":"20210219_Vidnyanszky_Attila_SZFE_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab941840-699b-4e23-9361-39909d352759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed559204-bb23-4ac3-aecf-a0f0e3c2b1d7","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Vidnyanszky_Attila_SZFE_interju","timestamp":"2021. február. 19. 12:12","title":"Vidnyánszky: Elképesztő agitáció ment a középiskolákban, hogy ne jöjjenek a diákok felvételizni az SZFE-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni, ki utazott az OE-LEM lajstromjelű Bombardier fedélzetén.","shortLead":"Nem tudni, ki utazott az OE-LEM lajstromjelű Bombardier fedélzetén.","id":"20210219_ner_magangep_maldiv_szigetek_oe_lem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7da8315-930a-4f10-b201-24abeab7a530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_ner_magangep_maldiv_szigetek_oe_lem","timestamp":"2021. február. 19. 11:28","title":"A NER magángépe a héten másodszor repült a Maldív-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ma reggeli adatok is alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. ","shortLead":"A ma reggeli adatok is alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli...","id":"20210219_Orban_kossuth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf25cbe-6eff-471a-9e8b-92696906e5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Orban_kossuth","timestamp":"2021. február. 19. 07:32","title":"Orbán: 3093 új fertőzöttet találtak, veszélyes pillanatban vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]