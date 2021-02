Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Fülöpjakab és Kunszállás ","shortLead":"Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Fülöpjakab és Kunszállás ","id":"20210222_Heten_megserultek_egy_balesetben_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd2bd3-7a4f-40d5-ad81-d0da7c9786c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Heten_megserultek_egy_balesetben_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2021. február. 22. 07:28","title":"Heten megsérültek egy balesetben Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetése után csapott le az Andante Borpatikára.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetése után csapott le az Andante Borpatikára.","id":"20210223_meszaros_lorinc_akos_etterem_andante_borpatika_talentis_group_felszamolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a85bb9-2a14-4171-b057-9e2f38c3c187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_meszaros_lorinc_akos_etterem_andante_borpatika_talentis_group_felszamolas","timestamp":"2021. február. 23. 08:01","title":"Megszerzése után egy évvel Mészárosék felszámolják Ákos volt budai éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg Texasban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg...","id":"20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8ba66-cef7-48bb-84b0-fe6b57959775","keywords":null,"link":"/360/20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","timestamp":"2021. február. 22. 08:00","title":"Radar360: Döntenek a vészhelyzetről, egyre több fertőzött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44a50ea-e13e-4923-8473-adcde98c910a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény mellé közel 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.","shortLead":"A hatalmas teljesítmény mellé közel 1000 Nm-es csúcsnyomaték társul.","id":"20210222_800_loeros_lett_a_bmw_x6_m_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44a50ea-e13e-4923-8473-adcde98c910a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ba4109-28a1-4568-b57d-de70a2974113","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_800_loeros_lett_a_bmw_x6_m_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 23. 06:41","title":"800 lóerős lett a BMW X6 M divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce144f1a-abd7-4d70-9ffc-f906b6086e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar első lemezét hagyományos vinyl formátumban, 300 darab számozott példányban adták ki, Korai Electric 2020 címmel. Mutatunk egy dalt is róla.



","shortLead":"A zenekar első lemezét hagyományos vinyl formátumban, 300 darab számozott példányban adták ki, Korai Electric 2020...","id":"20210222_Megjelent_a_Korai_Orom_utodzenekara_debutalo_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce144f1a-abd7-4d70-9ffc-f906b6086e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55ccfaa-53b9-480d-89d2-c5dfa24fc19c","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Megjelent_a_Korai_Orom_utodzenekara_debutalo_albuma","timestamp":"2021. február. 22. 17:41","title":"Megjelent a Korai Electric debütáló albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni – meséli egy egykori úttörő. Kiderül, hogyan lett valakiből ifivezető, de az is, milyen szerepek voltak a Hóvirág őrsben. A Hóvirág őrs naplója, második rész. ","shortLead":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni –...","id":"20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7592262-a078-4a73-b883-69665a2dedae","keywords":null,"link":"/360/20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 23. 19:00","title":"Doku360: Az vonzott gyerekként az úttörővasútban, hogy ott felnőtt lehettem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről is kiderült, hogy elmarad.","shortLead":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről...","id":"20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09ad6a-c888-4e36-b8a7-265667758431","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","timestamp":"2021. február. 23. 09:01","title":"Még egy évvel elhalasztották az Aerosmith budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg a gyerekpornográfia és a gyerekekkel szembeni erőszak vált láthatóbbá.","shortLead":"Megduplázódott az NMHH internetes segítségnyújtó szolgálatához érkezett bejelentések száma tavaly, főleg...","id":"20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edaec9c1-5385-4c15-8702-a250b698b46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73a4c70-930a-4926-8f00-330bb5237f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_internet_eroszak_gyerekek_adathalaszat_nmhh","timestamp":"2021. február. 23. 11:33","title":"Egyre látványosabb a neten a gyerekekkel szembeni erőszak a járványügyi korlátozások bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]