[{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel arra a keddi értesülésre reagáltak, miszerint csak a vállalt mennyiség felét tudnák leszállítani.","shortLead":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel...","id":"20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45ccdf6-8401-4e0f-9f11-a18e08d5a8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","timestamp":"2021. február. 24. 13:41","title":"Az AstraZeneca ígéri, leszállítja a nyár elejére vállalt 180 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész elismerte, hogy tavaly novemberben ott fogyasztott alkoholt, ahol nem lett volna szabad.","shortLead":"A zenész elismerte, hogy tavaly novemberben ott fogyasztott alkoholt, ahol nem lett volna szabad.","id":"20210224_Bruce_Springsteen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eacf56-00fd-448f-9a4c-a3a2a6a945d6","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Bruce_Springsteen","timestamp":"2021. február. 24. 19:42","title":"Bruce Springsteen 500 dolláros bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó egy székesfehérvári cég lett, amely a kormánykedvenc West Hungária Bau elől vitte el a megbízást.","shortLead":"A makói fürdőfejlesztésért (is) felelős kormánybiztos bemutatta a fürdő fejlesztésének látványterveit, a befutó...","id":"20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8fa753-2409-4702-bcf7-9de661e16a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Lazar_Janos_Megvan_a_kivitelezo_Mar_csak_penz_kell","timestamp":"2021. február. 25. 12:35","title":"Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5676ba0-7506-49eb-967b-2a153c3bbf26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne Hallgassunk néven nonprofit kft-t hoztak létre az Index egykori vezető újságírói. ","shortLead":"Ne Hallgassunk néven nonprofit kft-t hoztak létre az Index egykori vezető újságírói. ","id":"202108_ne_hallgassunk_a_volt_indexesek_ujabb_vallalkozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5676ba0-7506-49eb-967b-2a153c3bbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96b597e-142c-4094-8dbd-88c6445bf9a6","keywords":null,"link":"/360/202108_ne_hallgassunk_a_volt_indexesek_ujabb_vallalkozasa","timestamp":"2021. február. 25. 14:00","title":"Újabb vállalkozást indítottak a telexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vakcinaszállítmányok késése miatt nehezen halad az oltás az országban. San Marinóban munkaszüneti napnak nyilvánították csütörtököt, hogy minél több embert be tudjanak oltani.","shortLead":"A vakcinaszállítmányok késése miatt nehezen halad az oltás az országban. San Marinóban munkaszüneti napnak...","id":"20210224_Husvet_utanig_fennmaradnak_a_korlatozasok_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35faae31-38c5-40ef-983b-be93531e3baa","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Husvet_utanig_fennmaradnak_a_korlatozasok_Olaszorszagban","timestamp":"2021. február. 24. 20:14","title":"Húsvét utánig fennmaradnak a korlátozások Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05042650-866f-4862-8793-384e31c3d83a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói modellezték, mi történhetett több milliárd évvel ezelőtt a Mars körül. Szerintük nem két befogott aszteroida a Mars két holdja.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói modellezték, mi történhetett több milliárd évvel ezelőtt a Mars körül. Szerintük nem...","id":"20210225_mars_hold_phobosz_deimosz_keletkezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05042650-866f-4862-8793-384e31c3d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae3ceb1-c297-4a81-893c-6e741b73b779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_mars_hold_phobosz_deimosz_keletkezese","timestamp":"2021. február. 25. 20:03","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, hogy miként keletkezett a Mars két holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal gyártatná le a saját készülékébe szánt panelt.","shortLead":"A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal...","id":"20210224_samsung_hajlithato_kijelzo_oppo_xiaomi_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc603e41-7cdf-4003-8e81-8e3324871fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_samsung_hajlithato_kijelzo_oppo_xiaomi_google","timestamp":"2021. február. 24. 17:03","title":"A Google, a Xiaomi és az Oppo is a Samsungtól vehet hajlítható kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0653c6-f036-46dd-80b7-fde9c8abd42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakabfi Zsanett kétszeres BL-győztesként és hatszoros német bajnokként üzente meg, hogy nem ért egyet az örökbefogadás szabályainak szigorításával.","shortLead":"Jakabfi Zsanett kétszeres BL-győztesként és hatszoros német bajnokként üzente meg, hogy nem ért egyet az örökbefogadás...","id":"20210225_jakabfi_zsanett_csaladazcsalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c0653c6-f036-46dd-80b7-fde9c8abd42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d50ba3-4bd6-4aaf-9b6f-a8b2a802b7e6","keywords":null,"link":"/elet/20210225_jakabfi_zsanett_csaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 25. 11:50","title":"A női fociválogatott támadója is kiállt a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]