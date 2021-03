Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását.","shortLead":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek...","id":"20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f86e2a-1de6-492f-9f18-8f006efa19c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","timestamp":"2021. március. 07. 18:03","title":"Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","id":"20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbe0d93-9af5-43da-bee7-0b64c6d110fc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","timestamp":"2021. március. 08. 08:27","title":"Kiderült, hogy Harryék már az esküvő előtt házasok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete által készített, közel nyolcezer választ összesítő online felméréséből. A válaszadók 63 százaléka visel okosórát vagy okoskarkötőt, 54 százalékuknak van vezeték nélküli fülhallgatója, a megkérdezettek 12 százalékának pedig okosmérlege vagy vérnyomásmérője is.","shortLead":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete...","id":"20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527afa5-0d26-410d-a81d-0a7aa1d25c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","timestamp":"2021. március. 06. 18:03","title":"Huawei: Már tízből hat magyar csuklóján ott ketyeg egy okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","shortLead":"A Voyager Állomás az óceánjárók kényelmét nyújtaná.","id":"20210308_voyager_allomas_urhotel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9b2544-99db-4d5e-a656-baace202c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d7241e-5f97-4d78-bd2c-c7fb5f481ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_voyager_allomas_urhotel","timestamp":"2021. március. 08. 08:33","title":"Pár év múlva gyűrű formájú hotel nyílhat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 08. 11:30","title":"A jövőt nem készen kapjuk – de mit tehet érte a mai fiatalság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat.","shortLead":"A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat.","id":"20210307_Megoltek_ket_embert_a_Fejer_megyei_Kislangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e493dc73-190c-45c2-8b29-f681124c86b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Megoltek_ket_embert_a_Fejer_megyei_Kislangon","timestamp":"2021. március. 07. 20:26","title":"Megöltek két embert a Fejér megyei Kislángon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 114 632 magyar a regisztrált fertőzött. ","shortLead":"Jelenleg 114 632 magyar a regisztrált fertőzött. ","id":"20210307_6201_uj_fertozott_elhunyt_108_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0036be5-74f8-4665-a535-e00ceba21c46","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_6201_uj_fertozott_elhunyt_108_beteg","timestamp":"2021. március. 07. 09:09","title":"6201 új fertőzött, elhunyt 108 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]