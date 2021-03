Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b334f48-1171-42c5-bb5a-8a13b6bf90ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika sárga és vörös zónájából tett közzé képeket a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága.","shortLead":"A klinika sárga és vörös zónájából tett közzé képeket a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága.","id":"20210318_Semmelweis_Egyetem_koronavirus_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b334f48-1171-42c5-bb5a-8a13b6bf90ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc56038-1255-4f94-b179-23a0a3fa0fb9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Semmelweis_Egyetem_koronavirus_fotok","timestamp":"2021. március. 18. 18:35","title":"Fotósorozatban mutatta be a Semmelweis Egyetem, mi történik a koronavírus-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig üresnek, hanem félig telinek lásd a pohárban a vizet” – vallotta az AWS frontembere.","shortLead":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig...","id":"20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879659b-809b-4dcf-9850-b0dbe16e7581","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","timestamp":"2021. március. 18. 09:51","title":"Az AWS tagjai megosztották az énekesük halála előtti gondolatait, ők is ez alapján tervezik a jövőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél pontosabb térképét. ","shortLead":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél...","id":"202111_uj_vilagterkep_pontositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad125247-1acd-4835-b1b0-56034bcf973a","keywords":null,"link":"/360/202111_uj_vilagterkep_pontositas","timestamp":"2021. március. 18. 14:00","title":"Az új világtérkép igen furcsán néz ki, de cserébe végre pontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyi tisztviselők gyanúja szerint az egyik nagy befolyású drogkartell a felelős.","shortLead":"Helyi tisztviselők gyanúja szerint az egyik nagy befolyású drogkartell a felelős.","id":"20210319_rendor_gyilkossag_rajtautes_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce11eb3-adf5-4083-ae6d-09c59164b4b6","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_rendor_gyilkossag_rajtautes_mexiko","timestamp":"2021. március. 19. 06:13","title":"Tizenhárom rendőrt gyilkoltak meg egy rajtaütés során Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Vírusinfóban a hallgatók kérdéseire válaszolnak. ","shortLead":"A Vírusinfóban a hallgatók kérdéseire válaszolnak. ","id":"20210317_virusinfo_rovat_kossuth_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa94fb3d-134c-490b-8005-04ac036c28fb","keywords":null,"link":"/elet/20210317_virusinfo_rovat_kossuth_radio","timestamp":"2021. március. 17. 18:09","title":"Műsort kap a Kossuth rádióban Merkely Béla és Szlávik János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","shortLead":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","id":"20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e0f6f0-d2aa-4e94-b9a1-247e2c304b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","timestamp":"2021. március. 17. 15:17","title":"Feljelentést tett négy fővárosi frakció vezetője a 3-as metró kocsijai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint van olyan magyar, aki két igazolványt is kapott.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint van olyan magyar, aki két igazolványt is kapott.","id":"20210318_koronavirus_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cedd778-8d18-451b-9db9-863a55e935f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 18. 05:28","title":"Egy koronavírus miatt elhunyt férfinak is kipostázták a védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]