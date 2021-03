A pincéjében tenyésztett cápákat egy New York-i férfi

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8","c_author":"Róna Dániel","category":"360","description":"A belső viták elapadása után megjött a népfi bőrdzsekiben, aki nem megváltoztatni akarja a szavazói elvárásokat, hanem kiszolgálni. ","shortLead":"A belső viták elapadása után megjött a népfi bőrdzsekiben, aki nem megváltoztatni akarja a szavazói elvárásokat, hanem...","id":"20210318_Parizer_Facebook_osszefogas_a_Jobbik_visszaerosodesenek_titka_Rona_Daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6c55f0-8814-4368-bfe1-f3693976c025","keywords":null,"link":"/360/20210318_Parizer_Facebook_osszefogas_a_Jobbik_visszaerosodesenek_titka_Rona_Daniel","timestamp":"2021. március. 18. 13:00","title":"Róna Dániel: Parizer, Facebook, összefogás: a Jobbik (vissza)erősödésének titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa.","shortLead":"Friss dizájnnal, megújult i-Cockpit műszerfallal és modern hibrid hajtással támad a VW Golf francia riválisa.","id":"20210318_megerkezett_a_teljesen_uj_peugeot_308","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed42b833-4da5-4b99-87c6-dc2ecb15e3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5efd041-03b7-4c07-b807-e32c8a10dcd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_megerkezett_a_teljesen_uj_peugeot_308","timestamp":"2021. március. 18. 07:26","title":"Megérkezett a teljesen új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált képekkel – egytől egyig az őrületbe kergette. ","shortLead":"Az 50 éves Raffaela Spone annyira a szívén viselte lánya pompom-pályafutatását, hogy a gyermek riválisait – manipulált...","id":"20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c531e57-cb6d-4eb7-a2f3-bb79026c821c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1814f1a-f415-44d1-9c25-7b010bae3281","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_deepfake_kep_video_pompomlany","timestamp":"2021. március. 19. 11:03","title":"Meztelen deepfake-képekkel terrorizálta lánya riválisait egy mindenre elszánt anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","shortLead":"A járványhelyzet után az elsők között szeretnének újranyitni.","id":"20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d38c382-f1b7-4fed-960a-7b5144596761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744984a3-2eab-40c7-9013-834a703c84fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_szolariumok_csod_segitseg_gulyas_gergely","timestamp":"2021. március. 18. 19:19","title":"Ha nem is hallott még róluk, de létezik szolárium egyesület és Gulyás Gergelyhez fordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Posta nehéz gazdasági helyzetben van, amit a napilapok és a szóróanyagok terjesztésének leállítása is bizonyít. Nemhogy béremelésnek, még a bértárgyalásoknak sincs se hírük, se hamvuk. A magas munkanélküliség miatt a cégvezetés és a kormány erős alkupozícióban vannak.","shortLead":"A Magyar Posta nehéz gazdasági helyzetben van, amit a napilapok és a szóróanyagok terjesztésének leállítása is...","id":"20210319_magyar_posta_koronavirus_bertargyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347714d9-1384-44fd-b7bc-279ed951a1bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_magyar_posta_koronavirus_bertargyalas","timestamp":"2021. március. 19. 11:35","title":"Hiába szabadul a napilapoktól a Magyar Posta, a problémáit ez nem oldja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Mintha nem a koronavírus-járvány legsötétebb heteit élné az ország, a kormány a szokásos célokra pakolgatja a pluszmilliárdokat a költségvetésben: sport, magyarkodás, határon túli programok.","shortLead":"Mintha nem a koronavírus-járvány legsötétebb heteit élné az ország, a kormány a szokásos célokra pakolgatja...","id":"20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=480750aa-8750-4116-b16a-958d77e4108e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b799c2d0-aee1-4794-9b29-9471e99a0d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Rendkivuli_intezkedes_egymilliard_forint_versenysportra_12_milliard_magyarsagkutatasra","timestamp":"2021. március. 18. 10:04","title":"Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány: egymilliárd forint jut versenysportra, 1,2 milliárd magyarságkutatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális szoftverhasználattal.","shortLead":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális...","id":"20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e2eb9-0d8a-4098-b008-d0dd8fa28b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","timestamp":"2021. március. 18. 10:33","title":"Szakértő: előbb-utóbb Magyarországon is számítani lehet az olcsó Windows-kulcsok miatti razziákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat a szereplőket, akik a hatalmi tömbök közt egyensúlyoznak, és igyekeznek a zavaros helyzetből a legtöbb hasznot húzni. A körön kívül pedig ott vannak az egész rendszer lerombolásában érdekelt provokátorok. Mit jelent ez a vakcinákért folytatott globális versenyben?","shortLead":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat...","id":"202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce3786d-415c-4120-a262-40d9d8715c09","keywords":null,"link":"/360/202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","timestamp":"2021. március. 19. 06:30","title":"Orbán Krisztián: A miniszterelnök olyan ellenségeket szerzett, akiket nem engedhet meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]