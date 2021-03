Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c","c_author":"","category":"itthon","description":"Bár a beoltottak is megfertőződhetnek, a védőoltás a véd a szövődményektől, és a vírus továbbadása is minimális.","shortLead":"Bár a beoltottak is megfertőződhetnek, a védőoltás a véd a szövődményektől, és a vírus továbbadása is minimális.","id":"20210320_A_masodik_vedooltas_utan_lett_pozitiv_a_koronavirus_tesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e58b27c-efb9-4546-a8a1-78452a43e2bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_A_masodik_vedooltas_utan_lett_pozitiv_a_koronavirus_tesztje","timestamp":"2021. március. 20. 20:11","title":"A második védőoltás után lett pozitív a koronavírus tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc448d95-1646-433f-9906-4abb846bee41","c_author":"HVG","category":"360","description":"A San Franciscó-i Brightworks iskolába a tech-világ tehetős dolgozóinak gyerekei járnak, akik leginkább együttműködni és érdeklődni tanulnak meg.","shortLead":"A San Franciscó-i Brightworks iskolába a tech-világ tehetős dolgozóinak gyerekei járnak, akik leginkább együttműködni...","id":"202107_nem_egetik_meg_magukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc448d95-1646-433f-9906-4abb846bee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abcc5b2-f6ba-411f-b2eb-55e10902feb2","keywords":null,"link":"/360/202107_nem_egetik_meg_magukat","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"A tanár, tanterv és osztály nélküli iskola, melynek nebulóit a Harvardon várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden közleményben fejezte ki csalódottságát.","shortLead":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden...","id":"20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4a85c-bd5c-4948-8cd3-81a4cf256c41","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 19:19","title":"Az USA és Európa is nekiment Erdogannak az Isztambuli Egyezményből való kilépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt.","shortLead":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború...","id":"202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa043ce1-314f-4fe1-8f31-9060e331f781","keywords":null,"link":"/360/202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d538581c-0dcf-4938-a5be-487cab161bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort, legszívesebben sarkonfordult volna. A kórháznál azt mondták, technikai hiba miatt kétnapnyi embert hívtak be egyszerre. A koronavírus sajtóközpont szerint ahogy a kórház észlelte a hibát, beállított még egy csapatot, így rekordszámú embert tudtak beoltani. ","shortLead":"A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort...","id":"20210321_Legalabb_150_ember_allt_elottunk_az_oltopontnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d538581c-0dcf-4938-a5be-487cab161bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfe6fd4-ea67-412d-909c-729a7f221592","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Legalabb_150_ember_allt_elottunk_az_oltopontnal","timestamp":"2021. március. 21. 19:59","title":"\"Legalább 150 ember állt előttünk az oltópontnál\" - 2,5 órát várt egy idős nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","shortLead":"Egy 3–4 órás tréninggel készítenék fel az önkénteseket.

","id":"20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc4cc0-4377-4e25-b8b2-b986c1249fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Civiliket_toboroznak_a_Covidosztalyokra","timestamp":"2021. március. 22. 08:29","title":"Már civiliket toboroznak a Covid-osztályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lakosságarányos átoltottsága látható.","shortLead":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott...","id":"20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96125187-7119-4ec4-90d5-da20b79df2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","timestamp":"2021. március. 22. 09:03","title":"Egyetlen ábra megmutatja, mekkora a baj az oltásokkal az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének ötletéből faragott törvényjavaslatot, amely a területi kamaráktól a Parragh László vezette országos központhoz irányítaná az önkéntes kamarai hozzájárulás teljes összegét. A területi kamarák durva központosítást látnak a pénzek átcsatornázásában, és egyelőre a részleteket sem ismerik. Annyi már most is látható, hogy a változtatás legnagyobb vesztese a központi régió lesz, ami újabb csörtéhez vezetett múlt héten a budapesti és az országos kamara vezetője között. ","shortLead":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf982a0-3173-4dd1-9a99-d1a16c7d5555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","timestamp":"2021. március. 22. 12:26","title":"\"Ez a szokásos módszere Parragh elnök úrnak\" – Áll a bál a kamarai hozzájárulás einstandolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]