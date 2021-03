Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek alakuljanak ki a Földön – állapították meg a Leedsi Egyetem geológusai.","shortLead":"A villámcsapásoknak a meteoritokhoz hasonló fontos szerepük volt abban, hogy az élethez tökéletes feltételek...","id":"20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ab931-ea5c-4264-a70f-da8013a2c130","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_villamcsapasok_foldi_elet_eredeteben","timestamp":"2021. március. 21. 16:03","title":"A villámcsapásoknak is köszönhetjük, hogy van élet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ígérete szerint hamarosan könnyebb lesz behajtani a tartásdíjat, de amúgy a szavaiból ítélve úgy tűnik, nagyon sok lehetősége van jelenleg az egyedülálló szülőknek. A Jobbik egyik képviselője szerint a helyzet viszont nem ilyen egyszerű.","shortLead":"Ígérete szerint hamarosan könnyebb lesz behajtani a tartásdíjat, de amúgy a szavaiból ítélve úgy tűnik, nagyon sok...","id":"20210321_Novak_Katalin_rig_lajos_egyedulallo_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0052786a-2b94-494a-87ea-9a3a25e48330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Novak_Katalin_rig_lajos_egyedulallo_szulok","timestamp":"2021. március. 21. 15:58","title":"Novák Katalin most segítene az egyedülálló szülőkön, az ellenzék kevesli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes szakácskönyvet tett közzé, amivel felvehetjük a kesztyűt a pazarlás ellen. ","shortLead":"Számtalan olyan, a konyhánkban keletkező hulladék van, amiből még főzhetünk: a svéd áruházlánc egy ingyenes...","id":"20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec31b82e-0de2-42c9-a858-75d9e683d7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c89cbd-c7b9-40a2-a5e6-dbd6217c83d5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210323_Arra_biztat_az_Ikea_hogy_elelmiszerhulladekbol_fozzunk","timestamp":"2021. március. 23. 10:59","title":"Az IKEA ingyenes szakácskönyvet tett közzé arról, hogy hogyan főzzünk élelmiszer-hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","shortLead":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","id":"20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0392d0-e10f-43d1-9b81-89e85e73b317","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 23. 06:13","title":"Németország bezár, még szigorúbb járványügyi szabályokat vezetnek be húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360...","id":"20210323_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb06742-4e37-4387-8d86-9719790dfb39","keywords":null,"link":"/360/20210323_Radar360","timestamp":"2021. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Főszerepben az orvosok, Mészáros Lőrincnek nincs félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazságügyi miniszter több képét is ellopták, hogy egy kamuprofil igazán sikeres üzletasszonynak tűnjön.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter több képét is ellopták, hogy egy kamuprofil igazán sikeres üzletasszonynak tűnjön.","id":"20210321_Varga_Judit_kamuprofil_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046af559-f872-499b-a231-aea642c0a469","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_Varga_Judit_kamuprofil_facebook","timestamp":"2021. március. 21. 20:16","title":"Átverés: Varga Judit képeivel ajánlanak gyanúsan sok pénzt a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OGYÉI jóváhagyta a Convidecia nevű, egydózisú oltóanyagot.","shortLead":"Az OGYÉI jóváhagyta a Convidecia nevű, egydózisú oltóanyagot.","id":"20210322_Ujabb_kinai_vakcina_surgossegi_felhasznalasat_engedelyeztek_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9f75ad-0952-4394-a943-6f4bda0851c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Ujabb_kinai_vakcina_surgossegi_felhasznalasat_engedelyeztek_Magyarorszagon","timestamp":"2021. március. 22. 08:59","title":"Reuters: Újabb kínai vakcina sürgősségi felhasználását engedélyezték Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","shortLead":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","id":"20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5419c47-bd2f-48b3-a1d4-d3cc0bdde5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 23. 09:41","title":"Leépíti első európai üzemét a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]