[{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselőjének tiltakozására villámgyorsan reagált a kormány. Éjjel már törölték is a vitatott programot.","shortLead":"A Fidesz képviselőjének tiltakozására villámgyorsan reagált a kormány. Éjjel már törölték is a vitatott programot.","id":"20210323_balatonvilagos_szalloda_fidesz_program_witzmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b8d11e-c632-41a5-b6fa-b3b28f0804d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_balatonvilagos_szalloda_fidesz_program_witzmann","timestamp":"2021. március. 23. 08:51","title":"Nem épül meg a balatonvilágosi szállodaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuper könnyű felnikkel szerelik.","shortLead":"Az egyedi fényezésű újdonságot szuper könnyű felnikkel szerelik.","id":"20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e4af13d-401c-41b7-b866-1dbededdffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7615958-5116-4a53-85be-780b8b55f88a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_inkognitoban_479_loeros_szivo_v8as_uj_lexus_erkezett","timestamp":"2021. március. 22. 07:59","title":"Inkognitóban: 479 lóerős szívó V8-as új Lexus érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben szinte nem ültek iskolapadban. A karanténoktatás korántsem olyan hatékony, mint a jelenléti, ráadásul a maturálókat a felnőtté válás szertartásaitól is megfosztotta a járvány.","shortLead":"A most érettségizők úgy szaladnak neki a közoktatási tanulmányokat lezáró vizsgáknak, hogy az elmúlt másfél évben...","id":"202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f41f18-0ef9-4474-b029-ce1fa92b3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9170fc4-59f7-48ec-b1ca-b3be1a803ad3","keywords":null,"link":"/360/202111__erettsegi_covid_idejen__felnotte_valas_maskent__bizonytalansag__zoombi_generacio","timestamp":"2021. március. 22. 07:00","title":"Zoombi generációt csinálhat a tizenévesekből a járványidőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c03ecf-2df4-4a60-b063-def201bbd716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban életmentőkről és megmentettekről beszélgetünk.","shortLead":"A következő ingyenes, online HVG Extra Pszichológia Szalonban életmentőkről és megmentettekről beszélgetünk.","id":"20210323_Hidat_epitenek_elet_es_halal_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c03ecf-2df4-4a60-b063-def201bbd716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715b84-d420-44e6-95d2-c1022911d19d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210323_Hidat_epitenek_elet_es_halal_kozott","timestamp":"2021. március. 23. 13:30","title":"Hidat építenek élet és halál között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Greenpeace szerint az, hogy egy cég nem használ szilágr mikroműanyagot a termékében, még nem jenti azt, hogy műanyagmentes.","shortLead":"A Greenpeace szerint az, hogy egy cég nem használ szilágr mikroműanyagot a termékében, még nem jenti azt...","id":"20210322_greenpeace_mikromuanyag_kozmetikumok_kornezyetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada845fe-5e26-475e-9ba3-fbe5610da049","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_greenpeace_mikromuanyag_kozmetikumok_kornezyetszennyezes","timestamp":"2021. március. 22. 20:03","title":"Rengeteg kozmetikai termékben talált mikroműanyagot a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják megelőzni a kalauzok bántalmazását, és a vezetéklopásokat is.","shortLead":"Így próbálják megelőzni a kalauzok bántalmazását, és a vezetéklopásokat is.","id":"20210323_rendorseg_vonat_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546905b5-6ad4-4c8a-91cb-2c290fb26740","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_rendorseg_vonat_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 23. 07:52","title":"Egy napra megszállják a rendőrök a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem bosszút áll.","shortLead":"Az ellenzéki frakcióvezető szerint Polics József nem a tényleges megoldást keresi a város pénzügyi problémáira, hanem...","id":"20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71518579-eaaf-46a1-aa79-87e9d97dffb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_komlo_polics_jozsef_polgarmester_ellenzek_tiszteletdij_csokkentes","timestamp":"2021. március. 22. 21:41","title":"Megvágta az ellenzéki képviselők tiszteletdíját, a sajátját nem csökkentette Komló fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]