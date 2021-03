Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","shortLead":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","id":"20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9f7562-bdfc-4f0f-822d-beb3b0dba329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","timestamp":"2021. március. 23. 21:05","title":"Utazhat Görögországba, aki megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban két év alatt a negyedik parlamenti választást tarották meg kedden.","shortLead":"Az országban két év alatt a negyedik parlamenti választást tarották meg kedden.","id":"20210323_izrael_parlamenti_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f515db45-29e9-48f2-8ab8-bc5984d09df1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_izrael_parlamenti_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2021. március. 23. 21:42","title":"Netanjahu tömbjének az exit pollok szerint van esélye többséget szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","shortLead":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","id":"20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f29793f-cb63-4241-af43-3a8bf828c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","timestamp":"2021. március. 23. 17:31","title":"Négy kérdést tettünk fel a Koronavírus Sajtóközpontnak, de csak egy kamarának címzett beszólással válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Cadillacként jegyzett CT5-V Blackwingben különleges szív dobog.","shortLead":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Cadillacként jegyzett CT5-V Blackwingben különleges szív dobog.","id":"20210323_egy_ember_egy_motor_kezzel_szerelik_ossze_a_legerosebb_cadillac_v8asat_ct5_v_blackwing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cf9343-bd68-4f39-ac4f-508e7ca0937d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_egy_ember_egy_motor_kezzel_szerelik_ossze_a_legerosebb_cadillac_v8asat_ct5_v_blackwing","timestamp":"2021. március. 23. 11:21","title":"Egy ember, egy motor: kézzel szerelik össze a legerősebb Cadillac V8-asát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","shortLead":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","id":"20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c3910-4e31-484d-899e-7d5a9671ced6","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 23. 11:46","title":"Befejezték a Free SZFE-s maszkot viselő nő támadója elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","shortLead":"Főleg az Androidot futtató eszközöket érhet támadás a hatóság szerint.","id":"20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a1d2cd-1e7b-426c-a527-a7d49366daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38278aa4-13b3-4ea0-9010-dcdcb0151f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_Csomagkuldo_szolgaltato_uzenet_kiberbunozo","timestamp":"2021. március. 23. 18:59","title":"Figyelmeztet a rendőrség: Csomagküldő szolgáltatók nevében küldenek üzeneteket kiberbűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos légvédelmi rendszerét. A kamat rendben van, az árfolyamkockázat viszont fennáll. Az összeg önmagában hatalmas, pedig a teljes haderő-modernizációs keretnek csak kis része, és messze elmarad a páncélosbeszerzések költségétől.","shortLead":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos...","id":"20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560aec5d-3055-46d5-a5e3-b99b967fa4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","timestamp":"2021. március. 23. 06:30","title":"A Gripen-beszerzés szelleme kísért a kormány legújabb fegyvervásárlásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b04cd8-ded2-4b68-a490-d8ccec23e067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy klasszikus befurakodásból lett mindenkit megbotránkoztató dulakodás a József Attila utcában másfél éve. A taxisról kiderült, hogy többszörös visszaeső, ő akár letöltendő büntetést is kaphat.","shortLead":"Egy klasszikus befurakodásból lett mindenkit megbotránkoztató dulakodás a József Attila utcában másfél éve. A taxisról...","id":"20210323_taxis_buszsofor_balhe_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b04cd8-ded2-4b68-a490-d8ccec23e067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25697f3b-15de-4810-bbb6-5141760b3daa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_taxis_buszsofor_balhe_video","timestamp":"2021. március. 23. 10:01","title":"Videó, ahogyan a pesti belváros közepén egymásnak esik a buszsofőr és a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]