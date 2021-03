Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c60e5d5f-19d2-4f53-9db5-20833c672659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés helyett újra kellett éleszteniük a beteget.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés...","id":"20210326_PCRteszteles_kozben_elesztett_ujra_a_Semmelweis_Egyetem_ket_hallgatoja_egy_beteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60e5d5f-19d2-4f53-9db5-20833c672659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4b4ae-eb5a-4e12-9fdc-d2d9cc1ffa1e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_PCRteszteles_kozben_elesztett_ujra_a_Semmelweis_Egyetem_ket_hallgatoja_egy_beteget","timestamp":"2021. március. 26. 11:49","title":"Önkéntes munkájuk során, PCR-teszteléskor mentettek életet a Semmelweis Egyetem hallgatói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","shortLead":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","id":"20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34144121-1f27-4ed8-9cb2-c972ade35a32","keywords":null,"link":"/sport/20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","timestamp":"2021. március. 25. 07:13","title":"Vereséggel rajtolt az U21-es fociválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","id":"20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a1f77-106e-444d-9ae0-04c0834bf33f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","timestamp":"2021. március. 25. 06:12","title":"Késsel raboltak ki egy pécsi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A miniszterelnöktől fügepálinkát kapott születésnapjára, de ott volt már a Fidesz Rendszerzáró házibuliján is. Bízik abban, hogy ez a kormány jót akar és azt mondja, nem magyarkodik, hanem magyar és kész. Zenekara, a Beatrice legenda, a Bikini hozzá fűződő két lemeze a magyar zene egy-egy magaslati pontja.","shortLead":"A miniszterelnöktől fügepálinkát kapott születésnapjára, de ott volt már a Fidesz Rendszerzáró házibuliján is. Bízik...","id":"202112_nagy_fero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acee8022-4ee5-4cb4-9e20-5c545cda5da0","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_fero","timestamp":"2021. március. 25. 19:00","title":"Nagy Feró: \"A kutya is oda megy, ahol simogatást kap\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A #családazcsalád kampányról számoltak be egy híradós riportban, és ez még az NMHH Médiatanácsa szerint sem sérti senkinek a jogait.","shortLead":"A #családazcsalád kampányról számoltak be egy híradós riportban, és ez még az NMHH Médiatanácsa szerint sem sérti...","id":"20210325_rtl_mediatanacs_szivarvanycsaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf27204-ead7-4759-b7a2-6257bb6f47f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_rtl_mediatanacs_szivarvanycsaladok","timestamp":"2021. március. 25. 11:15","title":"Megint feljelentették az RTL-t a szivárványcsaládok miatt, de a Médiatanács szerint nem történt jogsértés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legtöbbet a gépészekre, a villanyszerelőkre és a bádogosokra kell várni.","shortLead":"A legtöbbet a gépészekre, a villanyszerelőkre és a bádogosokra kell várni.","id":"20210324_Van_olyan_megye_ahol_ot_honapba_is_beletelhet_mire_hazhoz_jon_a_megfelelo_szakember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141bcb4-98d5-4c29-9f19-8a81d7cd29c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_Van_olyan_megye_ahol_ot_honapba_is_beletelhet_mire_hazhoz_jon_a_megfelelo_szakember","timestamp":"2021. március. 24. 20:37","title":"Van olyan megye, ahol öt hónapba is beletelhet, mire házhoz jön a megfelelő szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne a nyilvántartásban. ","shortLead":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne...","id":"20210325_operativ_torzs_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d57f89-495d-4aff-a350-7279232c6246","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_operativ_torzs_oltas","timestamp":"2021. március. 25. 13:50","title":"Ma indul a honlap, ahol megnézheti, érvényes-e a regisztrációja az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]