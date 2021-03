Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív példaként.","shortLead":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív...","id":"20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192db9bb-10c8-49c7-a5e1-2ae46b8a4fda","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","timestamp":"2021. március. 26. 20:58","title":"Harmadik világbéli autokráciának nevezte Magyarországot az amerikai szenátusi többség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kismamák a második, vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést követően.","shortLead":"A kismamák a második, vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, az ismétlő oltást pedig a szülést...","id":"20210327_Matol_a_varandos_es_szoptato_nok_extra_oltoponton_kerhetik_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf06041-72c0-430f-8de6-c89900503213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b53c1-1bb6-4b05-92a7-18d7958d0f4c","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Matol_a_varandos_es_szoptato_nok_extra_oltoponton_kerhetik_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. március. 27. 08:37","title":"Mától a várandós és szoptató nők extra oltóponton kérhetik a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7043c6-d2ef-407e-b5ac-bd9d7715678f","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Nehéz beszélni arról az erőszakról, amelyben összefonódik a rasszizmus és a nőgyűlölet, az ázsiai-amerikai közösségek azonban az atlantai lövöldözés után szó szerint életbevágónak tartják, hogy Amerika szembenézzen ezzel a problémával. Az elmúlt egy évben ugyanis mind inkább azt érezték: a gyűlölet és az erőszak célpontjai lettek.","shortLead":"Nehéz beszélni arról az erőszakról, amelyben összefonódik a rasszizmus és a nőgyűlölet, az ázsiai-amerikai közösségek...","id":"20210325_Az_azsiai_nok_es_a_kisertes_egy_onfelmento_narrativa_pusztitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7043c6-d2ef-407e-b5ac-bd9d7715678f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e145225-6567-4f7f-a1b5-d9aac12f1948","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Az_azsiai_nok_es_a_kisertes_egy_onfelmento_narrativa_pusztitasa","timestamp":"2021. március. 25. 18:05","title":"Az ázsiai nők és a kísértés: egy önfelmentő narratíva pusztítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért tüntetőkről szóló filmjét, így azt mégsem mutatják be. A FreeSZFE ugyanakkor azt mondja: a közösség nem tiltott be semmit.","shortLead":"A Partizán közölte: a FreeSZFE „betiltotta” Hülye fiatalság című, a Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájáért...","id":"20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b146454e-1cf6-46af-94b8-cb8588026a6b","keywords":null,"link":"/elet/20210326_freeszfe_partizan_hulye_fiatalsag_betiltas_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 26. 00:27","title":"Mégsem mutatják be az SZFE-ről szóló filmet, a Partizán betiltásról, a FreeSZFE személyiségi jogokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","shortLead":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","id":"20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863205e-164c-4b63-9a1c-cdf60ef38b80","keywords":null,"link":"/elet/20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","timestamp":"2021. március. 26. 12:25","title":"A hétvégéken a gyalogosoké lesz a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett az ázsiai ország.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett...","id":"20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9aba9b-711c-4f77-9427-10d1e1ff4bec","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","timestamp":"2021. március. 26. 05:56","title":"Észak-Korea azt állítja, hogy új rakétákat tesztelt a csütörtöki két kilövéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","shortLead":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","id":"20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca57280-364a-4bdd-aaa1-38cb470e0b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 08:07","title":"Napi százezer új fertőzöttet is hozhat a járvány harmadik hulláma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]