[{"available":true,"c_guid":"61e34680-59b2-4b4f-8569-51ea191fb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bajna és Héreg közötti szakaszon rendszeresen mentek át a záróvonalon a kanyarívet keresve a motorosok. ","shortLead":"A Bajna és Héreg közötti szakaszon rendszeresen mentek át a záróvonalon a kanyarívet keresve a motorosok. ","id":"20210329_idealis_iv_motoros_utszakasz_dorog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e34680-59b2-4b4f-8569-51ea191fb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4de5c-fcee-4129-b427-38b27e620a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_idealis_iv_motoros_utszakasz_dorog","timestamp":"2021. március. 29. 10:19","title":"Jó ötlet volt felfesteni az ideális ívet a motorosoknak az egyik legveszélyesebb útszakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis a dél-koreaiak is gyártanak majd Kirin lapkakészletet a kínai tech-óriásnak.","shortLead":"Úgy tűnik, egyik nagy riválisa, a Samsung is hozzájárulhat a Huawei megmentéséhez, a legújabb hírek szerint ugyanis...","id":"20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911fdcbc-a09f-410d-a204-903ec9ac1333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4109163d-9e9e-47e8-88f5-969fcff6abc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_huawei_kirin_5nm_lapkakeszlet_processzor_samsung","timestamp":"2021. március. 27. 18:03","title":"Erre kevesen fogadtak volna: Huawei Kirin chipek gyártásába foghat a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","shortLead":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","id":"20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cd74f-8c4a-4a4c-8098-c3277915734e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","timestamp":"2021. március. 27. 14:48","title":"Max Verstappen nagyon belehúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálra gázolt egy embert Rákospalota-Újpest állomáson a Vácról a Nyugati pályaudvarra tartó 2441-es számú, S70-es jelzésű vonat - közölte a Mávinform szombaton a közösségi oldalán.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert Rákospalota-Újpest állomáson a Vácról a Nyugati pályaudvarra tartó 2441-es számú, S70-es...","id":"20210327_Gazolt_a_vonat_RakospalotaUjpest_allomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f985119-8db7-4721-8095-01d3f18e0386","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Gazolt_a_vonat_RakospalotaUjpest_allomason","timestamp":"2021. március. 27. 21:07","title":"Gázolt a vonat Rákospalota-Újpest állomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","shortLead":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","id":"20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de5245-f16d-4008-8173-69e7974a63b9","keywords":null,"link":"/360/20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","timestamp":"2021. március. 27. 13:30","title":"Dobozi István: Mit akar Biden Európától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll a háttérben, és megnéztük, mekkora az új Aczél György birodalma.","shortLead":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll...","id":"202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852ac1c-b280-4fe2-b83e-8cd608a6f2bd","keywords":null,"link":"/360/202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","timestamp":"2021. március. 27. 11:00","title":"Demeter Szilárd lesz az új Aczél György? Központosítva ömlenek a milliárdok kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be az egyiptomi állami média.","shortLead":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be...","id":"20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcba83b-1633-4192-b9da-efdd794f9dbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","timestamp":"2021. március. 27. 21:25","title":"Sok halott egy kairói házomlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]