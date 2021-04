Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a pénz.","shortLead":"Nem lett meg a pénz.","id":"20210331_dorog_csalas_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ca73d-3168-4998-99d6-e91ca61cd8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_dorog_csalas_letartoztatas","timestamp":"2021. március. 31. 18:22","title":"Letartóztattak két csalót, akik több mint 3 millióval rövidítettek meg egy dorogi nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.","shortLead":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban...","id":"20210330_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408a1dfa-5ac4-4563-859b-fd268d15aa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 30. 12:13","title":"274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","shortLead":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","id":"20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e96fba-b9e5-4b5d-b799-570425250193","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","timestamp":"2021. április. 01. 07:59","title":"Luxus kimaxolva: minden földi jóval telepakolt Range Rover érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Háromnegyed órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Háromnegyed órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210401_Baleset_torlodas_M1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9811eb37-ccd5-4689-ad9e-c4d69540af8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_Baleset_torlodas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. április. 01. 08:47","title":"Hatalmas a dugó az M1-es autópályán baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig elvinni.","shortLead":"A Virgin Galactic VSS Imagine névre keresztelte új űrrepülőgépét, amely egyszerre hat utast tud a világűr széléig...","id":"20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b85706-d1b6-493b-b5b4-4e2d4438c795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a72510-9c65-4d57-af43-4bb482e1a779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_virgin_galactic_vss_imagine_urrepulogep_urturizmus","timestamp":"2021. március. 31. 17:03","title":"Új űrrepülőgépet készített a Virgin Galactic, mintha a Csillagok háborújából lépett volna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","shortLead":"Változik a jövedéki adó mértéke, és ez meglátszik az átlagárakon is.","id":"20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46cc2851-c069-4f9d-9318-93be5f98712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc965a8-a10e-4668-b585-9cbfc0020ac4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_benzin_gazolaj_uzemanyag_jovedeki_ado_arcsokkenes","timestamp":"2021. március. 31. 14:16","title":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági óvást emelt, de hiába. Akit adócsaláson kapnak, annak mostantól elég visszafizetnie az elcsalt adót egy büntetőkamattal együtt, és nem kerül börtönbe.","shortLead":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági...","id":"20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674b33ab-de8f-4017-b12f-c021c10d8d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","timestamp":"2021. március. 31. 17:42","title":"Romániában az adócsalók már kivásárolhatják magukat a börtönbüntetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cb7767-86d4-461e-a9e7-215c3c95baa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionálisan lágyhibridként is elérhető 1,5 literes turbós benzines egység az eddigi 1,4 literes változat helyét veszi át a kínálatban. ","shortLead":"Az opcionálisan lágyhibridként is elérhető 1,5 literes turbós benzines egység az eddigi 1,4 literes változat helyét...","id":"20210401_magyarorszagon_az_uj_160_loeros_motort_kapott_kia_ceed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cb7767-86d4-461e-a9e7-215c3c95baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef31de6-c973-48db-97eb-c4b2d4d4f7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_magyarorszagon_az_uj_160_loeros_motort_kapott_kia_ceed","timestamp":"2021. április. 01. 09:21","title":"Magyarországon a 160 lóerős új motort kapott Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]