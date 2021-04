Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","shortLead":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","id":"20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6d614-56c2-4b27-965f-3b7d4e8df387","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","timestamp":"2021. április. 03. 09:05","title":"Szerbiában hétfőtől kinyithatnak az éttermek és kávézók kerthelyiségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben dolgozókat. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, Horváth Pétert a hvg.hu podcastjában, a Fülkében pár órával azután kérdeztük erről, hogy megkapta az oltást. És kiderült az is, milyen forgatókönyvek léteznek az érettségi lebonyolítására. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem mindenki pedagóguspárti az országban, de azért elkezdték oltani a köznevelésben...","id":"20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d667d499-a53f-4b3c-b731-67e6481b3b33","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Horvath_Peter_a_Nemzeti_Pedagogus_Kar_elnoke_a_Fulkeben","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"„Nem kéne kötelezővé tenni, hogy a diákok iskolába menjenek áprilisban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította a neki felajánlott vakcinát.","shortLead":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította...","id":"20210402_rendorseg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df569e6f-7808-4f73-a1b8-be7ff91bf009","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_rendorseg_koronavirus","timestamp":"2021. április. 02. 13:59","title":"Hétezer rendőr volt már koronavírusos márciusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de3eada-7e51-4884-b527-92f2b51b50cd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Valamennyi ország kémkedik, a módszerekben viszont komoly különbségek vannak. Míg a nyugati államok egyre nagyobb szerepet szánnak az elektronikus eszközöknek, az oroszok a személyes hírszerzést tartják a leghasznosabb eszköznek. Az utóbbi napokban Olaszországban és Bulgáriában is lebuktak az orosz hírszerzés jól beépített ügynökei.","shortLead":"Valamennyi ország kémkedik, a módszerekben viszont komoly különbségek vannak. Míg a nyugati államok egyre nagyobb...","id":"20210402_Orosz_kemek_rossz_napjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de3eada-7e51-4884-b527-92f2b51b50cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910fb0ec-7868-47be-9112-3b3ef0844f72","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Orosz_kemek_rossz_napjai","timestamp":"2021. április. 02. 14:00","title":"Hiába küldték haza Európából az orosz kémeket, maradtak még páran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6ee286-9b50-433e-8bd9-ab25aced168c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20 FE), érthető, ha imádják a felhasználók. A Samsung egy újabb változatát is kiadja, azonban ennél be kell érni a 4G-s kapcsolattal.","shortLead":"Viszonylag elérhető áron felsőkategóriás felhasználói élményt kínál a Samsung Galaxy S20 rajongói változata (Galaxy S20...","id":"20210403_samsung_galaxy_s20_fe_4g_lte_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6ee286-9b50-433e-8bd9-ab25aced168c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c5799e-dd60-4b52-b6fb-872c848ff7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_samsung_galaxy_s20_fe_4g_lte_2021","timestamp":"2021. április. 03. 10:03","title":"Hiába írunk 2021-et, újabb Galaxy S20 FE érkezik a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","shortLead":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","id":"20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a08d6-cac5-49eb-bce6-ccddfe37c408","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 03. 12:40","title":"Ollóval szurkáltak meg egy férfit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852, a gyógyultaké pedig 73 380 066 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 129 510 295 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 826 852...","id":"20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b19a857-9eca-455b-93e1-845d847e7ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Kozelit_a_harommilliohoz_a_COVID_aldozatainak_szama","timestamp":"2021. április. 02. 09:13","title":"Közelít a hárommillióhoz a COVID áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Sárospatakon alakuló egyetemnek nem kell megfelelnie minden törvényes követelménynek, az egyházivá váló egri egyetem gyakorló iskolájában pedig a köznevelési törvény előírásaitól térnek el.","shortLead":"A Sárospatakon alakuló egyetemnek nem kell megfelelnie minden törvényes követelménynek, az egyházivá váló egri egyetem...","id":"20210402_Csonka_egyetem_lesz_a_tokaji_a_nem_vallasos_egri_iskolasokkal_nem_kell_torodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ab7c2d-93fc-43ed-be5f-53deb50b61ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Csonka_egyetem_lesz_a_tokaji_a_nem_vallasos_egri_iskolasokkal_nem_kell_torodni","timestamp":"2021. április. 02. 10:38","title":"Csonka egyetem lesz a tokaji, a nem vallásos egri iskolásokkal nem kell törődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]