Felújítás miatt bezár az Eurocenter
Jövő tavasszal nyithat újra a bevásárlóközpont.

Letartóztatás lett a meztelen pózolás vége Dubajban
Tizenegy ukrán nőt tartóztattak le, mert meztelen fotókat készítettek egy erkélyen a dubaji kikötőben.

Félmeztelen művészek, Molotov-koktélos svájciak, karneválozó járványtagadók - sűrű volt a tüntetők hete Európában
Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó karnevált rendeztek, a svájci St. Gellen pedig háborús övezetté változott a héten.

Kevesebb adót kell fizetniük a glutén- és laktózérzékenyeknek, de sokan nem tudják
Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük, amelyek drágábbak az átlagosnál. És bár az érintetteknek adókedvezmény jár, ezt sokan nem veszik igénybe, mert senki nem tájékoztatja őket a lehetőségéről.

A VW 800 ezer forintért 270-re emeli az új Golf végsebességét
Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.

Balog Zoltán: "A mi kis országunk nem elátkozott hely"
A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomában tartotta meg istentiszteletét húsvétvasárnap.

Idén is lesz Excel-vébé, a tét pedig most is egy ládányi pénz
Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem vethet véget.

Kátyúrezervátumnak nyilvánították az Ajka és Úrkút közti utat
A területen még „Szent István korabeli kátyú" is található. Speciális ételeket kell beszerezniük, amelyek drágábbak az átlagosnál. És bár az érintetteknek adókedvezmény jár, ezt sokan nem veszik igénybe, mert senki nem tájékoztatja őket a lehetőségéről. ","shortLead":"Egyre többen szenvednek az ételintoleranciától és nemcsak a testi tünetek miatt. Speciális ételeket kell beszerezniük...","id":"202113_nepszeru_mentesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c81d690-9dd3-4650-9a9b-0ac77300c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989939f-3e95-4171-873c-36480a1f0132","keywords":null,"link":"/360/202113_nepszeru_mentesek","timestamp":"2021. április. 05. 13:30","title":"Kevesebb adót kell fizetniük a glutén- és laktózérzékenyeknek, de sokan nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","shortLead":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","id":"20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2719f8-771f-45bc-a3db-b79cab546430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 06. 06:41","title":"A VW 800 ezer forintért 270-re emeli az új Golf végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomában tartotta meg istentiszteletét húsvétvasárnap.","shortLead":"A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus...","id":"20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb3ff87-0d03-4d7b-93ae-5c102e8b60e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3333105-2117-464d-ab6e-bf14d8aa5b01","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Husvet_Balog_Zoltan_Fabiny_Tamas","timestamp":"2021. április. 04. 16:16","title":"Balog Zoltán: \"A mi kis országunk nem elátkozott hely\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem vethet véget.","shortLead":"Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem...","id":"20210405_microsoft_excel_tablazatkezelo_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb260b2-ec37-4d1c-ad61-9f3d3bb3d732","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_microsoft_excel_tablazatkezelo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. április. 05. 08:03","title":"Idén is lesz Excel-vébé, a tét pedig most is egy ládányi pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","shortLead":"A területen még „Szent István korabeli kátyú” is található.","id":"20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ea2c8f-3591-49c1-8023-221f01341db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2db9-2b43-40dd-882b-92d64a548b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Katyurezervatumnak_nyilvanitottak_az_Ajka_es_Urkut_kozti_utat","timestamp":"2021. április. 05. 08:29","title":"Kátyúrezervátumnak nyilvánították az Ajka és Úrkút közti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]