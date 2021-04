Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő alkalmából újra megmutatunk egy részletet a Duma Aktuál januári adásából.","shortLead":"Litkai Gergely tollából olyan költemények pattantak ki, hogy mindenki rohanni fog az oltópontokra. Húsvét hétfő...","id":"20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fab9901-1a93-4a24-800c-799c7c127a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a17d0c-28ef-44c8-8b15-65a5ea8d8ef4","keywords":null,"link":"/360/20210405_Duma_Aktual_Oltoversek","timestamp":"2021. április. 05. 11:00","title":"Szabad-e oltani? Oltóversek a Duma Aktuáltól húsvétra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják a koronavírust.","shortLead":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják...","id":"20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a6c50e-e374-417f-8b17-d3a7e6ff8166","keywords":null,"link":"/sport/20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 07:07","title":"Észak-Korea a járványra hivatkozva nem enged sportolókat az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá. Az eszköz a volt Apple-tervező, Jony Ive keze nyomát viseli.","shortLead":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá...","id":"20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d68934-ab78-4f5e-ab46-69df83db76eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","timestamp":"2021. április. 05. 16:03","title":"Különleges licit kezdődik: elárverezik a kamerát, amelyen Jony Ive is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91edcea-dd3c-431a-9196-a607cbce2ffd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak az alkotáshoz, a nagy dolgok véghezviteléhez, de magához az élethez is kell, hogy önmagunkba zárva lehessünk, hogy ott szabadságra lelhessünk. De vajon nem csapjuk-e be önmagunkat önmagunkkal odabent? ","shortLead":"Nemcsak az alkotáshoz, a nagy dolgok véghezviteléhez, de magához az élethez is kell, hogy önmagunkba zárva lehessünk...","id":"20210404_Dragoman_Gyorgy_Az_onmagunk_kore_rajzolt_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91edcea-dd3c-431a-9196-a607cbce2ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ef4aa-d50c-4b3e-9077-f57afc35cb12","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210404_Dragoman_Gyorgy_Az_onmagunk_kore_rajzolt_kor","timestamp":"2021. április. 04. 20:15","title":"Dragomán György: Az önmagunk köré rajzolt kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e1dde7-b023-42fa-9a69-801b1842021d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Krskó Tibor kommunikációs ügynökségekbe fektetett pénzt, most újabb média-reklámügynökséget indított.","shortLead":"Krskó Tibor kommunikációs ügynökségekbe fektetett pénzt, most újabb média-reklámügynökséget indított.","id":"202113_hg_listak_kormanyfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e1dde7-b023-42fa-9a69-801b1842021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e867113-3aa9-4ac3-82f4-190d0498cc76","keywords":null,"link":"/360/202113_hg_listak_kormanyfuggoseg","timestamp":"2021. április. 04. 11:15","title":"Újra jól fut a Mészáros miatt egy időre kegyvesztetté vált vállalkozó szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Úgy gondoltuk, egy évvel a választás, illetve – iskolai hasonlatnál maradva – az érettségi előtt kisérettségiztetjük a kormányt a klasszikus tárgyakból, mint a magyar (társadalom, oktatás, egészségügy), matek (gazdaság), történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet) és idegen nyelv (külpolitika). A szabadon választott tárgy pedig mi lehetne más, mint a tesi (vagyis a sport). Cikksorozatunkban szakértők segítségével elemezzük a kormány eredményeit, többen érdemjegyet is adtak. A magyar és a matek értékelésével kezdjük. Szerdán jön a második kör, utána pedig olvasóinktól is várjuk az osztályzatokat. ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c722c0-c2f2-4945-abee-4541a4373465","keywords":null,"link":"/360/20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","timestamp":"2021. április. 06. 06:30","title":"Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","shortLead":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","id":"20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e19f14-e24a-4f4b-b25c-05a651106582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 04. 17:06","title":"Szlovéniában felfüggeszthetik az AstraZeneca-oltóanyag beadását a 60 évnél fiatalabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok minden befolyásolhatja, hogy a felhasználó a Google vagy az Apple mobilrendszere mellett teszi le a voksát. Az egyik szempont lehet az adatvédelem.","shortLead":"Sok minden befolyásolhatja, hogy a felhasználó a Google vagy az Apple mobilrendszere mellett teszi le a voksát...","id":"20210406_android_ios_apple_google_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f24acd-c727-4ece-b9dd-2c8b1da7a9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebee5f7d-79b6-400d-93e5-3b8da98c4dd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_android_ios_apple_google_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 06. 08:03","title":"20-szor több adatot gyűjtenek használóikról az androidos telefonok, mint az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]