[{"available":true,"c_guid":"7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","shortLead":"A brazil kórházak intenzív részlegein már 52 százalékos a 40 év alatti betegek aránya.","id":"20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e4ddb8c-c5c5-44b6-a70b-fb59bda8826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be179c30-aacc-4187-a2e4-71c5027b011f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_braziliaban_virusvarians_koronavirus","timestamp":"2021. április. 14. 06:11","title":"Leginkább a 40 év alattiakat támadja Brazíliában a helyi vírusvariáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","shortLead":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","id":"20210413_semjen_zsolt_golya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8348c-a541-4a14-abbc-fcac23ae4d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_semjen_zsolt_golya","timestamp":"2021. április. 13. 09:43","title":"Semjén Zsolt feljelentést tesz, amiért gólyagyilkosnak próbálták beállítani a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum egy sokat vitatott skalpot, amelyet egy amerikai indián törzs követelt vissza még 2014-ben.","shortLead":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum...","id":"20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78adba-74e5-4549-8e4a-69cacff73e2c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","timestamp":"2021. április. 13. 08:55","title":"Visszaadott egy indián skalpot a németországi Karl May Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A méregdrága Pro Max egy évet töltött a vízben, mire sikerült kihalászni. Ehhez a klímaváltozás is kellett. Ehhez a klímaváltozás is kellett.","id":"20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12800d88-91de-4f6c-b7af-f5ff7fd0327d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778db3c1-1c2b-4293-9d80-1ae64f96651a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_vizbe_esett_iphone_11_pro_max_szarazsag_tajvan","timestamp":"2021. április. 13. 09:33","title":"A kiszáradás miatt találtak meg egy tavaly vízbe ejtett iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De csak a fertőzöttségi mutatókban jobban álló térségekben. Másutt, például a fővárosban marad a szigor. Másutt, például a fővárosban marad a szigor.","id":"20210413_koronavirus_norvegia_enyhulo_szigor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66a97-b629-4619-a667-19f1d131d243","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_koronavirus_norvegia_enyhulo_szigor","timestamp":"2021. április. 13. 19:41","title":"Enyhül a norvég járványszigor: már öten is összegyűlhetnek egy lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból. A Magyar Nemzet szerint a Petry-interjú szövege hangfelvételen is megvan, de azt a szakember érdekében nem hozzák nyilvánosságra.","shortLead":"A Hertha BSC menesztett kapusedzője szerint a kormányközeli lap több mondatot is kihagyott a vele készített interjúból...","id":"20210412_petry_zsolt_magyar_nemzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f49fd4-cb6f-4329-bd5c-53fb8f38f3db","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_petry_zsolt_magyar_nemzet","timestamp":"2021. április. 12. 13:55","title":"Petry szerint a Magyar Nemzet egyeztetés nélkül változtatott interjúja tartalmán, a lap „Petry érdekében” nem közli a hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","shortLead":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","id":"20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa6707-f157-4701-a567-194b4da677e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"A Jobbik LMP-s politikust támogat a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]