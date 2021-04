Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást kaptak.","shortLead":"Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást kaptak.","id":"20210413_Annak_is_jar_az_unios_vedettsegi_igazolvany_akit_kinai_vagy_orosz_vakcinaval_oltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33215b04-aa33-457e-a86c-0cc5af580f18","keywords":null,"link":"/eurologus/20210413_Annak_is_jar_az_unios_vedettsegi_igazolvany_akit_kinai_vagy_orosz_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. április. 13. 12:50","title":"Annak is jár az uniós védettségi igazolvány, akit kínai vagy orosz vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b7bdb9-34b6-46d1-8835-8b4244d9ba75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"110 ezer panasz érkezett a BBC-hez.","shortLead":"110 ezer panasz érkezett a BBC-hez.","id":"20210413_Kiborultak_a_britek_Fulop_herceg_halalhirenek_a_kozvetitesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b7bdb9-34b6-46d1-8835-8b4244d9ba75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7020d1-e65d-438f-b368-42a6154b350b","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Kiborultak_a_britek_Fulop_herceg_halalhirenek_a_kozvetitesen","timestamp":"2021. április. 13. 09:44","title":"Kiborultak a britek Fülöp herceg halálhírének a közvetítésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik, azoknak a megrendelt ételt egy teljesen önálló jármű viszi házhoz, amit a Nuro cég fejlesztett.","shortLead":"A héten a Domino's pizzériahálózat elindította a robotautó-szállítási szolgáltatását. Akik ezt a kiszállítást kérik...","id":"20210413_robot_pizzafutar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a846e09a-7766-4e49-aa2c-e1745e144e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f828e9-7ca4-4d1e-9528-ce99ac082f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_robot_pizzafutar","timestamp":"2021. április. 13. 08:10","title":"Elindultak élesben is a robotpizzafutárok Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c03bd75-870e-4a1e-ba35-206cac6d7126","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi, mit pakoltak fel a Ford F-150-esre.","shortLead":"Nem semmi, mit pakoltak fel a Ford F-150-esre.","id":"20210412_Azert_Amerikaban_is_vannak_horrorkaravanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c03bd75-870e-4a1e-ba35-206cac6d7126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ce829-a6f0-4722-871b-cb2e396b76c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Azert_Amerikaban_is_vannak_horrorkaravanok","timestamp":"2021. április. 12. 12:47","title":"Amerikában is vannak mesterfokozatú horrorkaravánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","shortLead":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","id":"20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887929e6-9350-49d0-9cb4-ca8a5a6ec768","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","timestamp":"2021. április. 13. 16:01","title":"J. K. Rowling új gyerekkönyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","shortLead":"Bár még csak néhány hónapja érhető el az iOS 14, az alkalmas okostelefonok 90 százaléka már azt futtatja.","id":"20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10f1c9a-1c0f-4fab-a8bd-f5292519a068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_apple_iphone_ios14_adaptacio_mixpanel_felmeres","timestamp":"2021. április. 12. 12:03","title":"Tízből kilenc: ennyire nagy a frissítési kedv az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy jónak tartja a techóriások megfékezését célzó uniós irányt, de kiderült az is, hogy fontolgatja: regisztrál a Tiktokra.","shortLead":"Ez derül ki egy keddi Facebookon közvetített beszélgetésből, amin Varga Judit igazságügyi miniszter arról beszélt...","id":"20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee8fdad-ff59-4b8d-87ca-f2d0be3bec0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f229f9-0124-4f36-b714-89bf055e38f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_facebook_techoriasok_varga_judit","timestamp":"2021. április. 13. 21:28","title":"Most még Brüsszelre hagyja a Facebook megrendszabályozását a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]