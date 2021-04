Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","shortLead":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","id":"20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e538abe-98ec-411d-85ab-e36fb13f5441","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","timestamp":"2021. április. 15. 15:08","title":"Zavarba ejtően „utcai” lett a kanadai olimpiai csapat formaruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","id":"20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5162a-c61f-4293-8ed8-02be725e9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 15. 14:27","title":"Maruzsa: Nem lesz kötelező a gyerekeket visszavinni az óvodába és az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol nem lenne szabad. Változás jöhet, ráadásul rövid időn belül.","shortLead":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol...","id":"20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b0605-b89f-4f52-8a58-62e9e2d73a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","timestamp":"2021. április. 15. 14:33","title":"Szokott meccseket nézni az neten? Brüsszel arra készül, hogy 30 perc alatt bezáratja a kiskapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","shortLead":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","id":"20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c523e92-f0f2-41c7-9184-a5c97dc16e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. április. 15. 20:53","title":"Pfizer-vezérigazgató: Valószínű, hogy egy harmadik oltást is fel kell majd venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végére 66 080 milliárd forintra nőtt a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona.","shortLead":"Tavaly év végére 66 080 milliárd forintra nőtt a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona.","id":"20210416_Fejenkent_600_ezer_forintot_tartanak_otthon_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d91eb38-07c9-4cb2-bffd-9316306c3215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_Fejenkent_600_ezer_forintot_tartanak_otthon_a_magyarok","timestamp":"2021. április. 16. 05:33","title":"Fejenként 600 ezer forintot tartanak otthon a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amikor elképzeljük az idegen bolygókon kialakult életet, valójában az általunk ismert életre gondolunk. De nem lehet a célunk csak az, hogy önmagunk egy változatát találjuk meg, mert így elszalaszthatunk valami egészen mást - figyelmeztet Sara Seager asztrofizikus. Részlet A világegyetem legapróbb fényei című könyvből.","shortLead":"Amikor elképzeljük az idegen bolygókon kialakult életet, valójában az általunk ismert életre gondolunk. De nem lehet...","id":"20210415_Vajon_hol_letezhet_meg_elet_a_Foldon_kivul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660a759-919b-4223-8e0c-4164ab53c1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe895c2c-1128-4465-8d8b-d1f1bbba125c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210415_Vajon_hol_letezhet_meg_elet_a_Foldon_kivul","timestamp":"2021. április. 15. 19:15","title":"Vajon hol létezhet még élet a Földön kívül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz, a Facebook rendszere “kivetette magából”.","shortLead":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz...","id":"20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c0f9df-7b61-4a24-a446-cb43b15b8239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 10:33","title":"Tóth Vera élő videóban biztatott az oltás felvételére, de állítja, annyian jelentették, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]