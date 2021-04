Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","shortLead":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","id":"20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ec46e-dc86-49f4-840d-f4d86880b3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","timestamp":"2021. április. 26. 18:23","title":"Előjegyzés nélkül adják a Pfizer vakcináját egy kolozsvári autós oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik: a csalók által kiküldött e-mail ezúttal úgy néz ki, mintha valóban a pénzintézettől érkezett volna.","shortLead":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik...","id":"20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8074b2-d0c4-489f-a466-2ca23f269320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","timestamp":"2021. április. 26. 18:05","title":"Figyelmeztetést küldött ki a K&H: támadási hullám indult az ügyfelek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek köszönhetően szinte azonnal kattant a bilincs Joannisz Lagosz csuklóján Brüsszelben. Lagosz a görög neonáci párt, az Arany Hajnal egyik vezető alakja.","shortLead":"Ma reggel jelentették be annak a mentelmi szavazásnak az eredményét az Európai Parlament plenáris ülésén, amelynek...","id":"20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc65f169-23a2-4bd8-b6a8-fab6f6f5de3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31e23-5318-4f87-8be7-8e1139d92d60","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Letartoztattak_egy_gorog_ujnaci_EPkepviselot","timestamp":"2021. április. 27. 16:49","title":"Letartóztattak egy görög újnáci EP-képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki végigvonuljon rajta. A virtuális díjátódókra is kicsípték ugyan magukat a sztárok, de tudjuk, érezzük, hogy az nem ugyanaz. Az idei, áprilisra csúsztatott Oscar-gála azonban végre arra biztatott minden érintettet, hogy próbáljon meg személyesen jelen lenni, és így a vörös szőnyeget is volt értelme legurítani. Nézzük, kinek miben sikerült végigvonulni.","shortLead":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki...","id":"20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045165e9-007c-471f-bd7a-12f8e323638f","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","timestamp":"2021. április. 26. 12:58","title":"Végre igazi vonulás volt a vörös szőnyegen – ezek voltak a legfeltűnőbb szettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egymillió lakosra vetítve az EU-ban Magyarországon veszíti legtöbb ember életét vasúti balesetben. Az unió vasúti ügynökségének éves értékelése szerint folytatódik az a trend, amely szerint egyenletesen csökken a vasúti balesetek száma. Az elmúlt tíz év statisztikáit elemezve azonban szembetűnő, hogy az öngyilkosságok számai továbbra is nagyságrendileg azonos szinten mozognak.","shortLead":"Egymillió lakosra vetítve az EU-ban Magyarországon veszíti legtöbb ember életét vasúti balesetben. Az unió vasúti...","id":"20210426_vasut_baleset_halal_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37331f2-c628-4683-b8e8-45b2779d6561","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_vasut_baleset_halal_statisztika","timestamp":"2021. április. 26. 13:43","title":"Vasúti balesetek: Magyarország listavezető a halálozási adatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple TV-k tulajdonosai is kihasználhatnak, ha javítani akarják készülékük színprofilját.","shortLead":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple...","id":"20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4983-47f5-471b-85ea-51937ad1c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","timestamp":"2021. április. 28. 10:03","title":"Beállíthatja magának, hogy a régebbi Apple TV-jén jobbak legyenek a színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]