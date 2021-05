Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi igazolvány.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Nemcsak influenszereket küldött el teraszozni a Magyar Turisztikai Ügynökség, de a négymilliomodik oltás után jelentősen megváltozó korlátozásokról is készített egy animációs videót Győrfi Pál narrálásával. A videó főleg a sokszor feltett kérdésekre válaszol: például azt is leírja, hogy a védettségi igazolvány nem helyettesíthető zárójelentéssel vagy oltási igazolással, de azt is megtudhatjuk, hogy ha még nem kaptuk meg a saját igazolásunkat, akkor telefonon és az online felületeken is jelezhetjük ezt.

Azt is hangulatos képekkel együtt kapjuk meg, hogy az igazolvánnyal nem rendelkezők a vendéglátóhelyek teraszán foglalhatnak helyet, de akinek van, már be is mehet az étterembe, ahol maszkot sem kell felvennie.

A videó külön kiemeli, hogy a szállásadóknál kategóriától független a tiltás, tehát védettségi igazolvány nélkül kempingbe ugyanúgy nem mehetünk, mint luxushotelbe.