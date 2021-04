Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata keretében. A távozás dátumát május 1-én jelentik be.","shortLead":"Az Egyesült Államok és a NATO helyi lépéseket hajt végre a csapatai Afganisztánból történő kivonásának folyamata...","id":"20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e2d558-9094-47b3-8ded-202dccd46cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e37208f-8bef-404f-ab83-53a67e96188e","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Megkezdodott_az_amerikai_es_NATOkatonak_kivonasanak_folyamata_Afganisztanban","timestamp":"2021. április. 25. 21:46","title":"Megkezdődött az amerikai és NATO-katonák kivonásának folyamata Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet tanulnak, hogy könnyebben tudjanak kislányukkal kommunikálni. De sikerre tudják vinni az appot, mielőtt elfogy a pénzük? Angyali üzlet harmadik, befejező rész.","shortLead":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet...","id":"20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d579b75-9eea-45aa-b222-cae78e9b9d06","keywords":null,"link":"/360/20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","timestamp":"2021. április. 24. 19:00","title":"Doku360: 18 millió forint forog kockán, hogy egy 50 ezres fejlesztés elkészül-e ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","shortLead":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","id":"20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8ccda2-88e7-4e27-a01d-9ee0865c3af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 26. 08:07","title":"180 km/h-ban limitálják a Renault-ok végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat, válaszul bekérették az amerikai nagykövetet. ","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen...","id":"20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24591ad1-0420-4f1b-a441-1258aaaa5781","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","timestamp":"2021. április. 25. 13:31","title":"\"Az Egyesült Államok nem ismeri a történelmet, mert nincs történelme\" - vágott vissza a török belügyminiszter Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","shortLead":"Ahogy ez várható volt, Chloé Zhao filmje kapta a 93. Oscar-díjátadó legfontosabb elismerését. ","id":"20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6540e138-ca90-4059-bc78-5bd930abcf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7799c49-8700-4f6a-afe2-8c5a93f4050e","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_A_nomadok_foldje_kapta_a_legjobb_filmert_jaro_Oscart","timestamp":"2021. április. 26. 05:05","title":"A nomádok földje kapta a legjobb filmért járó Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - mutatta ki több felmérés.","shortLead":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU...","id":"20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a47357a-85ce-48b5-840d-0567443441fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","timestamp":"2021. április. 25. 16:05","title":"A Zöldek a legnépszerűbbek a német pártok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A QazVac nevű oltóanyagot először az egészségügyi miniszter kapta meg.","shortLead":"A QazVac nevű oltóanyagot először az egészségügyi miniszter kapta meg.","id":"20210426_kazahsztan_qazvac_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa5a7e3-b865-4a06-9f92-bff97595fbe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kazahsztan_qazvac_vakcina","timestamp":"2021. április. 26. 12:45","title":"Kazahsztán saját fejlesztésű vakcinával kezdett oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]