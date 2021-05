Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A Kelet-Ázsiában és Alaszkában honos, hatalmas ragadozómadarat az után szállították Budapestre gyógyulni, hogy a Lupa-tónál legyengülve rátaláltak. A Magyarországon befogott, óriási sas már az Állatkertben van A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök. A sok válságkezelés után végre esküvőre készül Jacinda Ardern Helyenként 90 km/h feletti erősségű széllökések is lehetnek, porviharral is számolni kell. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre és hat megyére a viharos szél miatt Egy nyári rendezvénysorozattal viszont készülnek. Megszületett a döntés, idén is elmarad a FEZEN Ez azt jelentené, hogy a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem vehetne részt a FINA egykori alelnöke, de erről a szervezők szerint szó sincs, ugyanis a sportág évtizedes barátjaként megjelenhet. Nemzeti Sport: Kitiltották minden úszóeseményről Gyárfás Tamást, aki szerint csak felfüggesztették köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel. Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan kevesebb új hitelt helyeztek ki, mint egy éve ilyenkor, a kisvállalkozásoknak adott hitelek száma nagyot nőtt, ami a válság utáni visszapattanás jele is lehet. Erste-vezér: Ha valaki bajba kerül a hitelmoratórium vége után, nem küldik egyből a követeléskezelőt Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából. Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait