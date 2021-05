Visszakerültek a „nyunyókák” a gyermekrohamkocsiba is – közölte Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. A közzétett képen látható is, ahogy beborítják a plüssjátékok a mentőt, de több rajzfilmhős, például Shrek is helyet kapott a jármű belsejében.

A „nyunyóka” szót Müller Cecília országos tiszti főorvos hozta be a köztudatba, amikor tavaly május 14-én az operatív törzs sajtótájékoztatóján azt mondta: „Próbáljuk meg elcsenni, és gyakran tisztítani a gyerek nyunyókáját". A kifejezés egy, a gyerekek számára megnyugtató tárgyat fed le, ami lehet rongydarab, párnahuzat, plüss is.

Müller Cecília hétfőn is kimondta a szót, amikor arról beszélt, hogy ismét be lehet vinni a szeretett játékokat az óvodákba, amivel még Gál Kristóf rendőr alezredest is meglepte.

A kifejezés meglehetősen népszerű lett, a hvg.hu szavazásán például a "nyunyóka" lett az év szava tavaly.

