[{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési munkák engedélyezéséről. Fichtinger Gyula utódját kétharmados többséggel, kilenc évre betonozzák be.","shortLead":"A nukleáris főhatóság vezetője épp az előtt mondott le, hogy esedékes lenne a hivatal döntése a sokmilliárdos bővítési...","id":"202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4208f1-4535-4984-860f-b98593c87dae","keywords":null,"link":"/360/202119__paksi_beruhazas__hianyos_tervek__nyomas_alatt__folozesi_ido","timestamp":"2021. május. 15. 07:00","title":"Nem tetszik az Orbán-kormánynak a szakmai szöszmötölés Paks II. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","shortLead":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","id":"20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08afe123-b749-431e-8301-2a3fba2837bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","timestamp":"2021. május. 14. 14:43","title":"Karácsony: Voltak húzós estéink a kollégiumban, erről Rogán Antalt is lehetne kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai nemzeti űrhivatal.","shortLead":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai...","id":"20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010f4ab-5fdf-4f1f-afe4-4e5f3e08fd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","timestamp":"2021. május. 15. 08:50","title":"Kínának először sikerült űrszondát juttatnia a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések okosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A magyar piacra is elhozza Bespoke-szériás hűtőszekrényeit a Samsung. A gyártó bemutatóján a mutatós berendezések...","id":"20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e9491-68ea-449a-a261-455789cb90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab011cc-cd9d-4e54-b941-47f0c6e0929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_samsung_bespoke_hutoszekreny_cserelheto_panelek","timestamp":"2021. május. 15. 10:03","title":"Igen mutatós hűtőket hoz be a hazai piacra a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.","shortLead":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és...","id":"20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f8706-ee22-4d03-8e1a-408ab168e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","timestamp":"2021. május. 15. 18:39","title":"Alföldi, Osvárt Andrea, Jordán Tamás és Ferge Zsuzsa is ott vannak Karácsony mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de nem bosszúra, hanem jóvátételre van szükség.","shortLead":"A miniszterelnöki előválasztáson induló Karácsony Gergely arról beszélt, a demokrácia összeomlott Magyarországon, de...","id":"20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f3e2-9a84-455a-b6c5-9f359ee6b5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6272005-2fa9-47d4-840a-96cdae8e2cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_programismerteto_beszed","timestamp":"2021. május. 15. 17:10","title":"Új mozgalmat indít Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]