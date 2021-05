Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A grúz hátterű MikroCredit Zrt. végelszámolását rendelte el a jegybank.","shortLead":"A grúz hátterű MikroCredit Zrt. végelszámolását rendelte el a jegybank.","id":"20210517_mikrocredit_hitelezes_magyar_nemzeti_bank_visszavont_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8729083-cbbd-4a60-a7b9-2bacd6a4922e","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_mikrocredit_hitelezes_magyar_nemzeti_bank_visszavont_engedely","timestamp":"2021. május. 17. 12:16","title":"Visszavonta az MNB egy gyorskölcsöncég engedélyét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","shortLead":"Lánczi András a Mandineren szállt bele a főpolgármesterbe annak egy korábbi posztja miatt.","id":"20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e538-9807-4b26-84d5-dc289d47945e","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Corvinusrektor_Karacsony_Gergely_keptelen_volt_az_egyetemen_elvart_teljesitmenyeket_elerni","timestamp":"2021. május. 16. 14:57","title":"Corvinus-rektor: Karácsony Gergely képtelen volt az egyetemen elvárt teljesítményeket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","shortLead":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","id":"20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3363267-9f5b-49e8-84be-d59e49ecd9b9","keywords":null,"link":"/sport/20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"Valter Attila: Álmomban sem gondoltam, hogy a Puskás is rózsaszínben fog díszelegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","shortLead":"A férfi online szerencsejátékra és kaszinóban költötte el a pénzt. Az egészet elvesztette.","id":"20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eea793-0bcb-49e3-8c16-da757eff8432","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_bank_penztaros_csalas_szerencsejatek_itelet","timestamp":"2021. május. 17. 10:01","title":"Egyetlen hónap alatt 62 milliót nyúlt le munkáltatójától egy banki pénztáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány körbefalazza magát a kibertérben.","shortLead":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány...","id":"20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57229ad-9902-4dac-a6fe-ecfb8e478add","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","timestamp":"2021. május. 17. 11:03","title":"Kiberfalat húz fel az USA a kritikus hackertámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti előnyben.","shortLead":"A kormány dicséretét sulykoló kommunikációs gépezet egyértelműen a „baráti” beszállítókat és médiafelületeket részesíti...","id":"202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b4e9c5-9275-4b90-85b9-3bc553707f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d491da67-a267-44a5-98b5-960a4bde4d28","keywords":null,"link":"/360/202119__propaganda__rogan_kaszal_es_tejel__koltsegvetes_2022__kihangositva","timestamp":"2021. május. 17. 11:00","title":"Több száz milliárdot vernek el Rogánék propagandára a ciklus végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3c3a19-e76a-4063-89d4-0e99f59966bb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Pandémiaként emlegetik a mozgásszegény életvitel terjedését, amit csak súlyosbít a Covid–19. A legújabb kutatások a lustákat is megnyugtathatják – de meg is ijeszthetik.","shortLead":"Pandémiaként emlegetik a mozgásszegény életvitel terjedését, amit csak súlyosbít a Covid–19. A legújabb kutatások...","id":"202119__uloeletmodjarvany__nyolcbol_egy_magyar__inspiralo_beszelgetes__minden_lepes_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb3c3a19-e76a-4063-89d4-0e99f59966bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dbe7f6-9960-4f95-8f58-638c66be72cf","keywords":null,"link":"/360/202119__uloeletmodjarvany__nyolcbol_egy_magyar__inspiralo_beszelgetes__minden_lepes_szamit","timestamp":"2021. május. 16. 08:15","title":"Lassabban öl, mint a koronavírus, de több embert: az ülőéletmód-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","shortLead":"Áremelésre szinte minden táboroztató készül. ","id":"20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482cb1ab-e09a-4056-a4fc-8a18d68607a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_300_ezer_forintert_is_hirdetnek_nyari_tabort_gyerekeknek","timestamp":"2021. május. 16. 17:15","title":"300 ezer forintért is hirdetnek nyári tábort gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]