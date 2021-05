Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","shortLead":"A színész szerint egyszerre morbid és felháborító, hogy ezzel szórakoznak.","id":"20210521_bodrogi_gyula_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f20f2-3f2d-4fa3-8370-af22eded960b","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_bodrogi_gyula_alhir","timestamp":"2021. május. 21. 07:37","title":"Bodrogi Gyulát megdöbbentette, hogy a halálhírét keltették a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi évek egyik legvitatottabb kísérletét vitte végig a brit Oxitec: genetikailag módosított szúnyogokat terjesztettek el Floridában, hogy így vessenek véget egy veszélyes helyi populációnak.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legvitatottabb kísérletét vitte végig a brit Oxitec: genetikailag módosított szúnyogokat...","id":"20210521_genmodositas_szunyog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c9ac62-4a3e-4662-a24b-d21dba72e97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_genmodositas_szunyog","timestamp":"2021. május. 21. 12:03","title":"Megnőttek, így repülhetnek a génmódosított szúnyogok, melyekre komoly feladat vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos gépkocsik eddig is ingyen parkoltak.","shortLead":"Az elektromos gépkocsik eddig is ingyen parkoltak.","id":"20210521_Fel_aron_parkolhatnak_a_fovarosban_a_benzines_carsharing_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ac6893-c0f8-4054-8834-cfbf4687a98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c24146-af57-4184-beee-f197b4222e30","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_Fel_aron_parkolhatnak_a_fovarosban_a_benzines_carsharing_autok","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"Féláron parkolhatnak a fővárosban a benzines carsharing autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","id":"20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a95005-93c0-4fd3-855a-8d00a69eee2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","timestamp":"2021. május. 20. 09:21","title":"646 lóerős változat is készült a BMW X7 divatterepjáróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené az Alkotmánybíróság felszólítását.","shortLead":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené...","id":"20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556b3d7-7e7a-44c8-84e3-7d3ede6cb82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 21. 19:30","title":"Munka törvénykönyve: ellenzékiek végeznék el a kormány feladatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","shortLead":"A Mamma Mia! producerei és az egyik legtehetségesebb hollywoodi forgatókönyvíró dolgozik a filmen. ","id":"20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea1ca9c-df03-4683-9e4c-07c781f99af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e8dc9-bc05-4cd5-b3b5-03c6bb4fdb58","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Eletrajzi_film_keszul_Cherrol","timestamp":"2021. május. 20. 09:47","title":"Életrajzi film készül Cherről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tömeges előállítás három héten belül megkezdődik.","shortLead":"A tömeges előállítás három héten belül megkezdődik.","id":"20210520_szerbia_szputnyik_gyartas_minoseg_megfelel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736381fa-78f0-4f9b-a6b0-5e7af6dd1b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_szerbia_szputnyik_gyartas_minoseg_megfelel","timestamp":"2021. május. 20. 12:14","title":"Megfelelt az oroszoknak a szerb Szputnyik V, kezdődhet a tömeggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]