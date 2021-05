Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek az EU-ba, az európai légitársaságokat pedig arra kérik, ne használják a fehérorosz légteret. További szankciók is várhatók.","shortLead":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek...","id":"20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992805a-7343-4969-9478-2c0e7d00732d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 24. 23:40","title":"EU-csúcs: kitiltják a belorusz gépeket az unióból, repülési tilalom Fehéroroszország fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","shortLead":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","id":"20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12020a8e-c041-44da-accc-728e53f8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 26. 08:58","title":"Koronavírus: 41 beteg meghalt, 213 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","shortLead":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","id":"20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ee41f-2d53-42d9-989f-2b3c574fbf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","timestamp":"2021. május. 25. 15:13","title":"Hordozható Xboxot csinált a Microsoft az androidos Surface Duóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is kórházban volt.","shortLead":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is...","id":"20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05efc4-86f3-4487-992f-d5fd18ac6495","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","timestamp":"2021. május. 25. 15:51","title":"Amerikai hírszerzés: Vuhani tudósok koronavírus-szerű tünetekkel kerültek kórházba a járvány elszabadulása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és a kevesebb tea miatt magasabb árakkal kell számolnunk. A hőmérsékleti és csapadékviszonyok megváltozása azonban nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is kihat: valószínűleg kevésbé ízletes teákra és arra kell számítani, hogy a teázás jótékony egészségügyi hatása csökken. Egyes területeken ezek a problémák már most jelentkeznek, amit öntözéssel és növényvédő szerek alkalmazásával igyekeznek orvosolni, de ha nem mérsékeljük a globális felmelegedést, a tea, ahhoz képest, ahogyan megismerte az emberiség, biztosan meg fog változni.","shortLead":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és...","id":"20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9e4f4-e2ab-405c-a107-2b08b5370b8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. május. 26. 09:41","title":"Drágábbá és egészségtelenebbé teszi a teát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet felmérése szerint a társadalom nagy része egyik pártot sem gondolja oltásellenesnek.","shortLead":"Az intézet felmérése szerint a társadalom nagy része egyik pártot sem gondolja oltásellenesnek.","id":"20210526_oltasellenes_ellenzek_fidesz_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3c8c25-f259-4587-9fb5-91dd0ff3a96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_oltasellenes_ellenzek_fidesz_felmeres","timestamp":"2021. május. 26. 08:57","title":"IDEA: Csak a fideszes szavazók szerint oltásellenes az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","shortLead":"Kijött az Eternals (Örökkévalók) filmelőzetese Angelina Jolie-val a főszerepben.","id":"20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63c901e-b9c1-4f77-83a7-ded081e7cd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c721589-f6b9-4849-a774-b6f14f55d873","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Ilyen_amikor_a_Nomadland_Oscardijas_rendezojere_szuperhosfilmet_biznak","timestamp":"2021. május. 24. 21:32","title":"Ilyen, amikor a Nomadland Oscar-díjas rendezőjére szuperhősfilmet bíznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]