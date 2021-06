Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","shortLead":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","id":"20210607_rekord_gyorsulas_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4a83b-8ce4-458d-8f7e-1ded7a8b78ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_rekord_gyorsulas_tesla","timestamp":"2021. június. 07. 09:21","title":"Rekord jól gyorsul a legújabb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is legálisan lehet közlekedni.","shortLead":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is...","id":"20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cab510-11a0-4804-b5c6-e9721edbd397","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","timestamp":"2021. június. 07. 04:47","title":"A veszélyhelyzet szabályai miatt akár 20 hónapja lejárt forgalmival is utcán lehetnek autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. 