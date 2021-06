Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan válogassák ki a bejegyzéseket.","shortLead":"Az Instagram mögött valójában nem egy, hanem több algoritmus dolgozik, hogy mindenki számára személyre szabottan...","id":"20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a180c23-17b9-456b-b81f-5e3e09593cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_instagram_algoritmus_rangsorolas_adam_moseri","timestamp":"2021. június. 09. 17:03","title":"Elárulta a titkot az Instagram-vezér: így tálalja a felhasználóknak a bejegyzéseket a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. 