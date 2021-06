Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később a focimeccsek biztosításának megkerülhetetlen figurája lett, napjainkra pedig nemcsak az ultrák, de a zsiványok körében is tekintélye van, mert sok ütőképes embert képes mozgósítani. A “problémamegoldó” Tóth Csabáról úgy hírlett, jó fideszes kapcsolatai vannak, így egyfajta védelmet élvez. Ám a sérthetetlenség mítosza egy pillanat alatt semmivé vált, amikor többedmagával együtt hétfőn a NAV kommandósai őrizetbe vették. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett, 870 milliós költségvetési csalás. A biztonsági piacon ez már a sokadik jelzés fentről: senki sem érinthetetlen.","shortLead":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később...","id":"20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f96316-f8a9-4923-98a7-67050e5a38fa","keywords":null,"link":"/360/20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","timestamp":"2021. június. 11. 06:30","title":"\"Mindenkit meglepett, amikor bevitték\" – Tóth Csaba felemelkedése és zuhanása" Ráadásul nem is akármilyen partnert talált magának: a Samsungot, pontosabban a Samsung Displayt.","shortLead":"Egyre több hír erősíti meg, hogy a Google is belépne az összehajtható telefonok piacára. Ráadásul nem is akármilyen partnert talált magának: a Samsungot, pontosabban a Samsung Displayt.","shortLead":"Egyre több hír erősíti meg, hogy a Google is belépne az összehajtható telefonok piacára. Ráadásul nem is akármilyen...","id":"20210610_samsung_display_utg_uveg_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d939d92-576b-41f4-a389-84f459f2b878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495475b0-82cf-4334-8d49-75c721ec5e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_samsung_display_utg_uveg_google","timestamp":"2021. június. 10. 09:33","title":"Izgalmas telefonnal állhat elő a Google" Ezen elhangzott, hogy nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról, tíz nap fizetett szabadságot kapnak a védekezésben részt vevők. Orbán Viktor a focisták letérdeléséről is beszélt. Percről percre tudósítottunk a két és fél órás eseményről. ","shortLead":"Meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök tartotta Gulyás Gergely mellett a csütörtöki kormányinfót. Ezen elhangzott, hogy nemzeti konzultációt indít a kormány a gazdaság újraindításáról, tíz nap fizetett szabadságot kapnak a védekezésben részt vevők. Orbán Viktor a focisták letérdeléséről is beszélt. Percről percre tudósítottunk a két és fél órás eseményről. ","shortLead":"Meglepetésre Orbán Viktor miniszterelnök tartotta Gulyás Gergely mellett a csütörtöki kormányinfót. Ezen elhangzott...","id":"20210610_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d20d3-1246-492c-bea1-a115e588bca8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_kormanyinfo","timestamp":"2021. június. 10. 10:40","title":"Orbán: A kormány engedélyezte a 12–16 évesek oltását" A módszer talán kicsit drasztikus, cserébe roppant hatásos.","shortLead":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer talán kicsit drasztikus, cserébe roppant hatásos.","shortLead":"Tanácsok a ruhatár átválogatásához az ismert vlogger, Viszkok Fruzsi Tedd rendbe az életed című könyvéből. A módszer...","id":"20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa2bca3-f054-416a-a42f-16425594850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797e6fc-9a48-4089-b986-a2f2db59d335","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210609_Viszkok_Fruzsi_Igy_fogj_hozza_a_ruhaid_szelektalasahoz","timestamp":"2021. június. 09. 19:15","title":"Viszkok Fruzsi: Így fogj hozzá a ruháid szelektálásához!" Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban" Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Szinte teljes az egység az ellenzék egyik legellentmondásosabb figurája mögött, 500 millió Pfizer vakcinát vásárolt...","id":"20210611_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e5a80-c317-4aef-aae7-568ba7e5ea1f","keywords":null,"link":"/360/20210611_Radar360","timestamp":"2021. június. 11. 08:10","title":"Radar360: \"Migránshadak dörömbölnek\""