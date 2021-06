Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"941cac78-8f55-40fa-886a-6e3747f19855","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiller Istvánnak azonban így is lesz kihívója Budapest 16. választókerületében. ","shortLead":"Hiller Istvánnak azonban így is lesz kihívója Budapest 16. választókerületében. ","id":"20210612_ellenzeki_tamogatas_elovalasztas_Hiller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=941cac78-8f55-40fa-886a-6e3747f19855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b838b878-7bf2-4aa1-be5b-fa25beb42493","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_ellenzeki_tamogatas_elovalasztas_Hiller","timestamp":"2021. június. 12. 15:05","title":"Már van olyan jelölt, akit mind a hat ellenzéki párt támogat az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított rajtrács szabályának értelmében annak a futamnak az első nyolc helyezettje fordított sorrendben áll fel a starthoz a következő viadalon.","shortLead":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított...","id":"20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b103e27-147d-4433-ad26-3daaee45f45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","timestamp":"2021. június. 13. 16:31","title":"Kamion-Eb: Kiss Norbert győzött a hétvége utolsó futamán is a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","shortLead":"Lökdösték és még slaggal is locsolták az aktivistákat, akik szórólapokat osztogattak - állítja a párt. ","id":"20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=377ddb14-0d19-45ae-8ad8-ddc1e5d39709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf9be-341f-4eb8-ab86-c4a079860f83","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_DKs_aktivistakra_tamadtak_a_fovarosban","timestamp":"2021. június. 13. 13:37","title":"DK-s aktivistákra támadtak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint Manuel Neuer, a német válogatott és a Bayern München kapusa. ","shortLead":"A magyar válogatottat vezető szövetségi kapitány úgy véli, hogy az RB Leipzig kapusa ugyanazt a szintet képviseli, mint...","id":"20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd8a730-adf6-4378-96e5-781d9029a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0fabf-f051-4522-a5ed-47f806a6574c","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Rossi_Gulacsi_Neuer","timestamp":"2021. június. 12. 10:30","title":"Rossi szerint Gulácsi Neuer szintjén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül: a vizsgált időszakban egyetlen év alatt a légszennyezés világszerte körülbelül kétmillió demenciás esetet okozott és mintegy hatszázezer halálesethez vezetett.","shortLead":"Kapcsolatot találtak a légszennyezés és a demencia (elbutulás) között amerikai kutatók. Tanulmányukból kiderül...","id":"20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0968f2aa-679f-4bb4-8a22-5c0eb7d39371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dbae91-f0bd-41fb-8fa4-32015768dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_legszennyezes_demencia_kapcsolata","timestamp":"2021. június. 12. 10:03","title":"Most már biztos: összefüggés van a légszennyezés és az elbutulás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett eszközt.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztériumhoz tartozó fejlesztő részleg, a Darpa bemutatta a kémdrónok leszedésére kifejlesztett...","id":"20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b971d74-b039-4ff2-8e69-f91e9e984a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfd266-eda3-410a-b763-29db59afffdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Bemutattak_hogyan_kapja_le_a_dronokat_az_amerikaiak_uj_elfogoja","timestamp":"2021. június. 12. 11:39","title":"Bemutatták, hogyan kapja le a drónokat az amerikaiak új elfogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","shortLead":"Reagált az ország a találkozó legfrissebb fejleményeire. ","id":"20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70887c4b-3056-4685-b8c9-e93509bb9975","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Kina_G7ek_vezetoi_figyelmeztetes_program","timestamp":"2021. június. 13. 17:48","title":"Kína figyelmeztette a G7-ek vezetőit: elmúlt az az idő, amikor országok egy kis csoportja dönthetett a világ sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","shortLead":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","id":"20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55af8ec6-1af2-4026-a489-e5a2a9b7b6bc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","timestamp":"2021. június. 12. 21:38","title":"Finnország nyert, de kit érdekel, amikor Eriksen túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]