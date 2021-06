Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve rosszindulatú hazugságról van szó.","shortLead":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve...","id":"20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c640a-ccd6-4507-a3c6-48e8c915ec80","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","timestamp":"2021. június. 08. 10:32","title":"Pornóbotrányba keveredett, pedofíliával vádoltak egy világhírű metálzenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrfőkapitány elítélte a történteket.","shortLead":"A budapesti rendőrfőkapitány elítélte a történteket.","id":"20210608_brfk_rendorseg_bantalmazas_felfuggesztes_ugyeszseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6cfe0a-6055-4334-b3b4-4efa254d20e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_brfk_rendorseg_bantalmazas_felfuggesztes_ugyeszseg_nyomozas","timestamp":"2021. június. 08. 15:11","title":"„Elfogadhatatlan” – felfüggesztették a gyanúsítottat bántalmazó budapesti rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1f00e-7ebd-4f65-9c4d-4433f4a9be8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd pártigazgatója szerint az az egyéni ambíciókat sokszor alá kell rendelni felsőbb érdekeknek.\r

","shortLead":"A Párbeszéd pártigazgatója szerint az az egyéni ambíciókat sokszor alá kell rendelni felsőbb érdekeknek.\r

","id":"20210607_demokratikus_koalicio_olah_lajos_kocsis_cake_olivio_parbeszed_visszalepes_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1f00e-7ebd-4f65-9c4d-4433f4a9be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f473ee44-ea9d-4200-bfd4-282bd838582c","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_demokratikus_koalicio_olah_lajos_kocsis_cake_olivio_parbeszed_visszalepes_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. június. 07. 21:39","title":"A DK-s Oláh Lajos javára lépett vissza Kocsis-Cake Olivio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra emlékeztető telefonját. Egyelőre viszont úgy tűnik, csak viszonylag kevesek számára lesz elérhető.","shortLead":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra...","id":"20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796000e0-5ff4-4cb0-a87b-3bfa6bc1e617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","timestamp":"2021. június. 07. 06:03","title":"5G-s lesz sokak kedvenc Motorola telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acace29e-d910-4e14-9a53-7c041881b38e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz olyan csapat, amelyik ezzel a gesztussal tiltakozik majd a kirekesztés és a rasszizmus ellen. ","shortLead":"Lesz olyan csapat, amelyik ezzel a gesztussal tiltakozik majd a kirekesztés és a rasszizmus ellen. ","id":"20210608_magyar_labdarugo_valogatott_terdeles_rasszizmus_tiltakozas_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acace29e-d910-4e14-9a53-7c041881b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add57def-289b-43d1-853d-f2f110ac1878","keywords":null,"link":"/sport/20210608_magyar_labdarugo_valogatott_terdeles_rasszizmus_tiltakozas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 08. 10:40","title":"Nem fognak letérdelni Eb-meccseik előtt a magyar válogatott focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","shortLead":"A szünetben már 5-0-ra vezetett a német válogatott.","id":"20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708ba932-2497-40b8-bec6-dc23d41a63a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f2635f-48a4-4562-a7a8-082cd393e08b","keywords":null,"link":"/sport/20210608_foci_nemetorszag_lettorszag","timestamp":"2021. június. 08. 06:15","title":"Hetet rúgtak a németek a letteknek az Eb-re készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e4d5d-78e6-46b4-9570-6e67af0f3540","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Competition sportmodell motorjában találtak még 125 lóerőnyi, eddig szunnyadó teljesítményt.","shortLead":"A Competition sportmodell motorjában találtak még 125 lóerőnyi, eddig szunnyadó teljesítményt.","id":"20210608_635_loeros_lett_az_uj_bmw_m3_competition_tuning_manhart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e64e4d5d-78e6-46b4-9570-6e67af0f3540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ca5450-ddfc-48e0-84b3-5587f698c075","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_635_loeros_lett_az_uj_bmw_m3_competition_tuning_manhart","timestamp":"2021. június. 08. 11:21","title":"635 lóerős lett az új BMW M3 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]