[{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Törökországban élő Hasan Kizil eddig már több, rendesen mozogni nem tudó állatnak segített a maga által készített művégtagokkal. ","shortLead":"A Törökországban élő Hasan Kizil eddig már több, rendesen mozogni nem tudó állatnak segített a maga által készített...","id":"20210612_A_torok_onkentes_aki_uj_eselyt_ad_a_serult_allatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdf3476-b4b8-488d-aa35-ab920d9b1da3","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_A_torok_onkentes_aki_uj_eselyt_ad_a_serult_allatoknak","timestamp":"2021. június. 12. 21:52","title":"A török önkéntes, aki új esélyt ad a sérült állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71172aaf-4604-4254-bead-541a5a700b0e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét? Ezt a morális dilemmát veti fel a szerző A zsarnok halála című új regényében. Hasonló erkölcsi kérdésnek látja azt is, hogy a jogállamiság helyreállítható-e a jogállamiságot megkerülő lépésekkel.","shortLead":"Szabad-e gyilkosság árán megdönteni egy nevenincs ország despotikus rendszerét? Ezt a morális dilemmát veti fel...","id":"202123__ripp_zoltan_iro__polgarhaborurol_utodlasi_strategiakrol__bunreszecskek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71172aaf-4604-4254-bead-541a5a700b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ec477d-67b6-4fe0-9660-091d6658a774","keywords":null,"link":"/360/202123__ripp_zoltan_iro__polgarhaborurol_utodlasi_strategiakrol__bunreszecskek","timestamp":"2021. június. 12. 19:00","title":"Ripp Zoltán politológus-író: A zsarnokok nem nevelnek ki utódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek naprakészen tartása.","shortLead":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek...","id":"20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a70ca7-f2fc-481f-abbb-cf107edfc69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","timestamp":"2021. június. 13. 09:03","title":"Minden harmadik felnőtt veszekszik a családjával a gépe, telefonja frissítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100 hektár termőföldet.","shortLead":"A hétvégén Nagybecskereken tüntettek az ott épülő kínai gumiabroncsgyár ellen, a befektetőnek ingyen adott az állam 100...","id":"20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7795bab0-b3f2-4938-8abb-51e667e930bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_Szerbiaban_sem_orul_mindenki_a_kinai_beruhazasoknak","timestamp":"2021. június. 14. 15:39","title":"Szerbiában sem örül mindenki a kínai beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","shortLead":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","id":"20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d4f9ae-ec3f-4e4b-8232-e2f41e6c6378","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 13. 19:29","title":"Nem volt védettségi igazolványa egy családnak, a Junkies a koncert bejáratánál játszott nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","shortLead":"Győzelmével tokiói kvótát is szerzett Marosi.","id":"20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c47584-3b9a-4aca-9252-91d2d7d18718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba70413-63dd-498d-88f3-24d3b568a913","keywords":null,"link":"/sport/20210613_marosi_adam_ottusa_csapat_kairo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. június. 13. 21:38","title":"Világbajnok Marosi Ádám és a férfi öttusa csapat is Kairóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Egy embert a pályán élesztettek újra, az M4 stúdiójába meghívott \"szakkomentátor\", Bognár György amiatt háborog, hogy miért nem játszanak már. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen embert hazazavarjanak a stúdióból?","shortLead":"Egy embert a pályán élesztettek újra, az M4 stúdiójába meghívott \"szakkomentátor\", Bognár György amiatt háborog...","id":"20210612_Bognar_Gyorgy_szakkomentatornak_nem_szabadna_visszaulnie_tobbet_a_studioba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c0747f-fa66-4b4a-9114-79620c7c49f6","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Bognar_Gyorgy_szakkomentatornak_nem_szabadna_visszaulnie_tobbet_a_studioba","timestamp":"2021. június. 12. 19:55","title":"Bognár György \"szakkommentátort\" Eriksen állapota nem érdekli, csak hogy menjen már a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]