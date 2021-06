Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eccb259d-a1b5-4d9a-92a0-d2d8dd25ca16","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"A kezdőrúgásig nagyon könnyű eldönteni, hogy Portugália vagy Magyarország.","shortLead":"A kezdőrúgásig nagyon könnyű eldönteni, hogy Portugália vagy Magyarország.","id":"20210615_szubjektiv_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eccb259d-a1b5-4d9a-92a0-d2d8dd25ca16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbe7bec-be6e-4d0d-a860-df4aa37a18da","keywords":null,"link":"/elet/20210615_szubjektiv_Eb","timestamp":"2021. június. 15. 16:06","title":"Gyükeri Mercédesz: Kinek drukkoljon az ember, ha két szíve van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett mérgező anyagokat is tartalmazhatnak.","shortLead":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett...","id":"20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f76f496-6b43-4db9-8182-f9da171d0ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","timestamp":"2021. június. 16. 13:31","title":"WHO: Súlyos veszélyt jelent a gyerekek egészségére az elektronikai hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","shortLead":"A Sándor-palotánál tartják a következő demonstrációt.","id":"20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ce88a79-836f-4436-b128-424f3002f30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f663b2-abe7-4bb8-bdf2-eed4857c72af","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_homofobtorveny_tuntetes_sandor_palota","timestamp":"2021. június. 16. 08:58","title":"Szerda este újra tüntetés lesz a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi vonalon közel egyórás késésekre kell számítani, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között pótlóbuszok járnak.","shortLead":"A ceglédi vonalon közel egyórás késésekre kell számítani, Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között pótlóbuszok járnak.","id":"20210616_vonat_vasut_cegled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd8318a-905d-407d-a808-1e7b016558db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dc4531-426b-4d23-8a42-fcf009b6adb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_vonat_vasut_cegled","timestamp":"2021. június. 16. 07:15","title":"Ceglédnél zárlat, Mosonmagyaróvárnál egy rossz vágányra futó vonat miatt állt le a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. 