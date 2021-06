Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","shortLead":"Előzött a Google, a Tesla értéke nőtt a legnagyobbat.","id":"20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=176b7d84-8d19-4bcf-b7be-f8edfea47f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a45176c-e1f6-407a-898c-ca4e5e2ee7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_amazon_apple_google_legertekesebb_markak_felmeres","timestamp":"2021. június. 23. 08:55","title":"Hiába bánik pocsékul a dolgozóival, az Amazon a világ legértékesebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miskolcon is Szombathelyen is alacsony szintet mértek.","shortLead":"Miskolcon is Szombathelyen is alacsony szintet mértek.","id":"20210622_koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5720776d-0f6f-4e99-9ecc-0ad0136238bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2021. június. 22. 21:55","title":"Már az összes magyar nagyvárosban alacsony a szennyvíz koronavírus-koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75a17e2-3d8f-4e7c-85f5-34a12199db55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fiktív Makkosszálláson játszódó sorozat díszletét megnyitják az érdeklődők előtt. ","shortLead":"A fiktív Makkosszálláson játszódó sorozat díszletét megnyitják az érdeklődők előtt. ","id":"20210622_Turisztikai_latvanyossagot_csinalnak_a_Keresztanyu_diszletebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75a17e2-3d8f-4e7c-85f5-34a12199db55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3096edb-e94e-46ec-992d-87f22e28f093","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Turisztikai_latvanyossagot_csinalnak_a_Keresztanyu_diszletebol","timestamp":"2021. június. 22. 11:50","title":"Turisztikai látványosságot csinálnak a Keresztanyu díszletéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","shortLead":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","id":"20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc5210-a24f-4056-9f26-7cadb5a79756","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 23. 07:36","title":"Az országgal határos régiókban élő külföldiek is jöhetnek hozzánk vakcináért, de nem válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába van költési időszak, tövig vágták a növényzetet a Gyáli-csatorna vecsési szakaszán a vízügyesek.","shortLead":"Hiába van költési időszak, tövig vágták a növényzetet a Gyáli-csatorna vecsési szakaszán a vízügyesek.","id":"20210623_csatornatisztitas_vecses_gyalicsatorna_vizugy_koltesi_idoszak_termeszetkarositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380cca49-3ba1-4ac0-8058-4a286e37f541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_csatornatisztitas_vecses_gyalicsatorna_vizugy_koltesi_idoszak_termeszetkarositas","timestamp":"2021. június. 23. 10:34","title":"Kivágták a nádat Vecsésen, elnémult a madárdalos környék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé – állapítja meg a legnépszerűbb brit politikai napilap kommentárja. Igaz, a The Guardian szerint a politikus ehhez egy olyan kacsát vetett be, amit a világ már jó rég megcáfolt, de ami mostanában reneszánszát éli a „genderideológia” elleni globális küzdelemben. Ez pedig az, hogy milyen veszélyt jelentenek a homoszexuálisok és a transzneműek a gyerekekre nézve.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé –...","id":"20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4724a133-c408-408e-8e5a-b79d00cc189f","keywords":null,"link":"/360/20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Guardian: Már a magyar osztálytermekben folyik a harc az „LMBTQ-ideológia\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","id":"20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b14034f-2b7a-42e4-8226-970a5a1b2388","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","timestamp":"2021. június. 23. 08:39","title":"Újabb országban fogadják el a magyar védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért az UEFA nem engedte, hogy a müncheni önkormányzat szivárványszínekkel világítsa meg a helyi stadiont a magyar válogatott mérkőzésére.","shortLead":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért...","id":"20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405100d-6993-4fae-b6a3-22931ffb5fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","timestamp":"2021. június. 23. 10:12","title":"A magyar gazdaság motorjai szivárványszínű logókkal mutatnak fityiszt a kormánynak és az UEFA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]