[{"available":true,"c_guid":"26432751-4b10-4eba-b547-2dc37cf01f71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok ellen kell küzdeni, akik megosztják az országot, nem egymással – írta az LMP-s képviselő.","shortLead":"Azok ellen kell küzdeni, akik megosztják az országot, nem egymással – írta az LMP-s képviselő.","id":"20210623_Ungar_Peter_homofobok_lmbt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26432751-4b10-4eba-b547-2dc37cf01f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da90490-1b1e-4859-a794-0163714305cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ungar_Peter_homofobok_lmbt","timestamp":"2021. június. 23. 17:23","title":"Ungár Péter: Ha a homofóbokat becsméreljük, attól nem lesz kevesebb belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","shortLead":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","id":"20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b24302e-8f11-4377-8a65-f65f2f399177","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A MÁV sebességkorlátozást vezet be a Balatonnál, ahol Mészáros Lőrinc és veje dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része május végére már 1,3 ezer milliárd forintos mínuszban volt.","shortLead":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része...","id":"20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25952eb4-6000-41c6-9fe1-bbe6d53900f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","timestamp":"2021. június. 23. 15:53","title":"A kormány öt hónap alatt 634 milliárd forinttal többet költött, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","shortLead":"A nemzeti himnuszok alatt mindkét tábor akciózott.","id":"20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a919dafd-5793-4f1a-a0e8-19e87d5072da","keywords":null,"link":"/elet/20210624_magyar_nemet_szurkolok_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2021. június. 24. 10:24","title":"Egyik szurkolótábor sem tisztelte a másik himnuszát a magyar–német meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy emberléptékű bulival.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e09b15-2861-40f1-9e7a-b3247025c967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0f339-1bc4-4f9f-ab6d-57d090422ea2","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Foci_helyett_Buli_a_kastelyban","timestamp":"2021. június. 24. 09:30","title":"Foci helyett: Buli a kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","id":"20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79d64c-ae46-4a88-8326-e367d6c2675f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","timestamp":"2021. június. 24. 06:41","title":"A DTM hőskorszakába repít vissza ez az alig használt eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51c7c15-aa23-4bce-9d2c-e0a8977ef437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten kezdték el gyűjteni a leveleket, amikben a saját történeteiket írták meg a jogszabály ellen tiltakozók.","shortLead":"A múlt héten kezdték el gyűjteni a leveleket, amikben a saját történeteiket írták meg a jogszabály ellen tiltakozók.","id":"20210622_ader_janos_melegelles_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51c7c15-aa23-4bce-9d2c-e0a8977ef437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af8b2c-528e-49ae-bd75-5b8fff35c418","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_ader_janos_melegelles_torveny","timestamp":"2021. június. 22. 19:20","title":"Ezer levelet kapott Áder János a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet, a Fudan Egyetemét és a Budapest–Belgrád vasútvonalét.","shortLead":"A politikusok jelezték: bármelyiküket választják is meg, haladéktalanul leállítják a két nagy magyar–kínai projektet...","id":"20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b52a2f6-4dfb-4052-8791-790dda1b0aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_karacsony_gergely_miniszterelnok_jelolt_kinai_nepkoztarsasag_level_fudan_egyetem_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2021. június. 22. 12:12","title":"Hszi Csin-pingnek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]