[{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A B szinttel rendelkező úszóink nem lehetnek ott Tokióban.","shortLead":"A B szinttel rendelkező úszóink nem lehetnek ott Tokióban.","id":"20210706_magyar_uszok_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa303b-2438-4235-a63e-67e6bca86eb6","keywords":null,"link":"/sport/20210706_magyar_uszok_olimpia","timestamp":"2021. július. 06. 21:51","title":"Nem indulhat négy magyar úszó az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","shortLead":"A sofőr azt mondta, nem észlelte az esetet.","id":"20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aae4b93-83f8-4630-8bee-efd7d29c3808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92967d4-579d-43b0-8dec-a6d5f4631209","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Elsodort_serult_kereparos_tarcali_autos__video","timestamp":"2021. július. 05. 18:51","title":"Videón, ahogy elsodor, majd sorsára hagy egy súlyosan sérült kerépárost egy tarcali autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2005e-1335-4040-9fee-a608751ccd45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A háromféle változatban debütáló újdonság a későbbiekben várhatóan kézi váltóval is elérhető lesz.","shortLead":"A háromféle változatban debütáló újdonság a későbbiekben várhatóan kézi váltóval is elérhető lesz.","id":"20210707_Kicsi_vesek_6_hengeres_motor_hatsokerekhajtas_itt_az_uj_BMW_2es_kupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e2005e-1335-4040-9fee-a608751ccd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b885cde-1434-45e0-9b8e-79560258bb73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_Kicsi_vesek_6_hengeres_motor_hatsokerekhajtas_itt_az_uj_BMW_2es_kupe","timestamp":"2021. július. 07. 07:59","title":"Kicsi vesék, 6 hengeres motor, hátsókerék-hajtás: itt az új BMW 2-es kupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért a KSH, csak akkor tűnik szépnek a szám, ha az egy évvel korábban, az első hullám alatti lezárások idején mért adatokhoz viszonyítunk.","shortLead":"Az újranyitás utáni időszakban sem túl jó a bolti forgalom, áprilishoz képest alig 0,1 százalékos növekedést mért...","id":"20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b257ef-a742-4e15-bc92-90ab0bf66d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_boltok_kiskereskedelem_ksh","timestamp":"2021. július. 06. 09:05","title":"Nem rohamozták meg a boltokat az újranyitás után, tovább gyengélkedik a magyar kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi eladásait.","shortLead":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi...","id":"20210706_orosz_pezsgo_Champagne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab483186-9b1f-4318-8a93-f3622f386958","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_orosz_pezsgo_Champagne","timestamp":"2021. július. 06. 13:06","title":"Putyin megpróbálja lefoglalni az orosz pezsgőknek a Champagne elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","shortLead":"Cristiano Amon, a Qualcomm vezetője egy interjúban beszélt arról, mi várható a cégtől a jövőben.","id":"20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4f04a-ad43-4d7e-95e3-a07b7cd94199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_apple_m1_processzor_qualcomm","timestamp":"2021. július. 05. 15:03","title":"Nekimegy az Apple-nek a Qualcomm, jöhet az M1-rivális processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kanadában tomboló hőség és tűzvész együtt füstviharfelhőt hozott létre, amiben 15 óra leforgása alatt 710 177 villámcsapást számoltak össze.","shortLead":"A Kanadában tomboló hőség és tűzvész együtt füstviharfelhőt hozott létre, amiben 15 óra leforgása alatt 710 177...","id":"20210705_villamcsapas_tuzvesz_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f25cb5f-2316-46e4-9cb9-bdbd883927d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_villamcsapas_tuzvesz_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. július. 05. 17:03","title":"Óránként 47 345-ször villámlott Kanadában a hőség és a tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]