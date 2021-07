Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","shortLead":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","id":"20210706_harmadfoku_hosegriado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb33e83-0462-4824-bdc6-37a39e45a8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_harmadfoku_hosegriado","timestamp":"2021. július. 06. 15:42","title":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","shortLead":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","id":"20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b7fda-5fa2-43df-836c-d5e57e466cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. július. 05. 19:54","title":"Tovább nyitnak a britek: megszűnik a távolságtartás, megtelhetnek a stadionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban részesültek fideszes és ellenzéki vezetésű kerületek. ","shortLead":"Az egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére biztosított támogatásból szinte fele-fele arányban...","id":"20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b13ba7-fef3-4e99-93be-4881895bfb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesten_karpotolta_az_ellenzeki_vezetoket_a_kormany","timestamp":"2021. július. 06. 17:30","title":"A XIII. kerület kapta a legtöbb egészségügyi fejlesztési támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697f64f5-e643-45fc-be89-63a6ee58e8b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyezségre jutottak Zamárdi képviselőivel a Balaton Sound szervezői.","shortLead":"Egyezségre jutottak Zamárdi képviselőivel a Balaton Sound szervezői.","id":"20210707_Ujra_Zamardiban_lehet_a_Balaton_Sound","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=697f64f5-e643-45fc-be89-63a6ee58e8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3557ff-801a-4624-ae71-04d47effdc9d","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Ujra_Zamardiban_lehet_a_Balaton_Sound","timestamp":"2021. július. 07. 10:51","title":"Újra Zamárdiban lehet a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem is alakulhattak volna a dolgok egy McLaren vezetőjének. ","shortLead":"A Dolomitok kacskaringós útvonalai ideális helyszínt jelentenek egy örömautózáshoz. Most viszont balszerencsésebben nem...","id":"20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe4c875e-d491-4aba-8b40-aa3cee1a76c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b555493-d5cc-4038-8fbe-7382dff42ac6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Porraegett_a_hegyi_szerpentinen_egy_McLaren__video","timestamp":"2021. július. 06. 04:41","title":"Porrá égett egy hegyi túrán résztvevő McLaren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi mobiltelefon is megbirkózik. Igaz, kissé döcögősen.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi...","id":"20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb203291-10c7-4149-b66a-b87858e3221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","timestamp":"2021. július. 06. 11:03","title":"Egy hatéves mobilon is eldöcög a Windows 11 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többség szerint egyszerű kampányfogás a gyereket nevelőknek ígért adó-visszatérítés, és igazságtalan, hogy a gyerekteleneknek nem jár ilyen támogatás – derül ki a Publicus felméréséből. A megkérdezettek több mint egyharmada nem hisz annyira a gazdaság növekedésében, mint az elemzők.","shortLead":"A többség szerint egyszerű kampányfogás a gyereket nevelőknek ígért adó-visszatérítés, és igazságtalan...","id":"20210706_Publicus_adovisszaterites_gyerekesek_csaladok_szja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e50743-81f9-4403-b054-bb05f13bb4c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Publicus_adovisszaterites_gyerekesek_csaladok_szja","timestamp":"2021. július. 06. 10:04","title":"Publicus: Kétharmad szerint igazságtalan, hogy a gyerekteleneknek nem ad a kormány adó-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán a Facebookon reagált az alkotmánymódosítás bírálatára.","shortLead":"Kovács Zoltán a Facebookon reagált az alkotmánymódosítás bírálatára.","id":"20210706_kovacs_zoltan_velencei_bizottsag_soros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a98edf-f4f7-45a4-b6cf-98ff3e8393d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_kovacs_zoltan_velencei_bizottsag_soros","timestamp":"2021. július. 06. 16:38","title":"Kovács Zoltán: A Velencei Bizottság is a baloldal és Soros György propagandáját ismétli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]