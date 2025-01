Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti maga alá, ami lehetővé teszi a hatalommal való visszaélést.","shortLead":"A demokrata politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti...","id":"20250116_joe-biden-amerikai-elnok-utolso-beszed-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"c6dfa92a-012a-4cbf-bed8-67d367183629","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_joe-biden-amerikai-elnok-utolso-beszed-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 16. 10:54","title":"Joe Biden utolsó elnöki beszéde: Az ultragazdagok növekvő hatalma szó szerint veszélyezteti a demokráciánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a7fb89-64d6-4efc-a6c0-35561e001025","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minimális beépítési hely mellett mutat látványos eredményt az autókhoz a Continental új megoldása. A Window Projection technológia egy új elemmel egészítheti ki az autóhoz kötött élmények körét.","shortLead":"Minimális beépítési hely mellett mutat látványos eredményt az autókhoz a Continental új megoldása. A Window Projection...","id":"20250116_continental-window-projection-ablakvetites-auto-ablakaira-etravel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a7fb89-64d6-4efc-a6c0-35561e001025.jpg","index":0,"item":"0af7cfdc-af97-4793-8a87-b36e5c154d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_continental-window-projection-ablakvetites-auto-ablakaira-etravel","timestamp":"2025. január. 16. 08:03","title":"Látványos újítás az autóknál: azt vetítheti a hátsó ablakokra, amit csak akar – mobilon lehet beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A ChatGPT-integrációt követően ismét a beszélgetéseket szórakoztatóbbá tévő funkciókat kapott a Meta egyik legnépszerűbb csevegőappja.","shortLead":"A ChatGPT-integrációt követően ismét a beszélgetéseket szórakoztatóbbá tévő funkciókat kapott a Meta egyik...","id":"20250115_meta-whatsapp-uj-funkciok-szelfimatricak-effektusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"5bf02163-3e23-42b7-960c-f77ee014e020","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_meta-whatsapp-uj-funkciok-szelfimatricak-effektusok","timestamp":"2025. január. 15. 16:03","title":"Feldobhatja a beszélgetést: már szelfikből is készíthet matricát a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcc5bf2-cc4a-4444-815a-ca0ed8260976","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sharjah-i Egyetem két mérnöke egy olyan egyszerű és olcsó rendszert fejlesztett ki, amely hatékonyan és passzív módon képes csökkenteni a földrengések keltette rezgéshullámokat.","shortLead":"A Sharjah-i Egyetem két mérnöke egy olyan egyszerű és olcsó rendszert fejlesztett ki, amely hatékonyan és passzív módon...","id":"20250115_foldrenges-elnyelo-berendezes-szeizmikus-hullam-homok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dcc5bf2-cc4a-4444-815a-ca0ed8260976.jpg","index":0,"item":"1d3b34e9-ba58-45c8-b99b-ee2aaff66672","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_foldrenges-elnyelo-berendezes-szeizmikus-hullam-homok","timestamp":"2025. január. 15. 18:03","title":"Homokkal tompíthatja a földrengéseket egy új találmány, 75 százalékkal kisebb lehet az épületkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát váltanak, miután a kerület népszavazáson döntött az Airbnb kitiltásáról. Az új funkcióhoz tűzjelző, recepció és a vendégeknek nyújtott reggeli szükséges.","shortLead":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát...","id":"20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405.jpg","index":0,"item":"77fc0d0c-5407-4d44-8703-69e2731d0484","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","timestamp":"2025. január. 16. 07:53","title":"Hatalmas zugszálloda létesül Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő nem szenvedett törést. ","shortLead":"Az egyházfő nem szenvedett törést. ","id":"20250116_Ferenc-papa-elesett-zuzodas-Santa-Marta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"363d3e8b-1ab2-4f4f-8e6e-756b0a928a42","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Ferenc-papa-elesett-zuzodas-Santa-Marta","timestamp":"2025. január. 16. 13:32","title":"Ferenc pápa elesett, megzúzta a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Szívhang, migráció, készpénz, szélturbinák, adók, EU és Oroszország. Sok közös témája van a német szélsőjobboldalnak és a Fidesznek, mégsincs semmilyen nyilvános közeledés a két párt között. Miért? ","shortLead":"Szívhang, migráció, készpénz, szélturbinák, adók, EU és Oroszország. Sok közös témája van a német szélsőjobboldalnak és...","id":"20250115_afd-nemetorszag-szelsojobb-program-fidesz-magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab.jpg","index":0,"item":"a54c4a7f-4055-4d45-9e3c-867afad563f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_afd-nemetorszag-szelsojobb-program-fidesz-magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 16:45","title":"A német szélsőjobb programját akár a Karmelitában is írhatták volna, mégsem közeledik a Fidesz az AfD-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]