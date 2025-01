Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7b6e74f-a6ec-440b-a446-55949c6f1984","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai autótechnológia amerikai betiltása mutatja a legjobban, mekkora feszültség van jelenleg az autóiparban.","shortLead":"A kínai autótechnológia amerikai betiltása mutatja a legjobban, mekkora feszültség van jelenleg az autóiparban.","id":"20250115_autoipari-hideghaboru-Kina-USA-kozott-kiterjedhet-globalis-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b6e74f-a6ec-440b-a446-55949c6f1984.jpg","index":0,"item":"e3bec0c9-5aa3-42dd-a90a-4fbc7f2c088a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_autoipari-hideghaboru-Kina-USA-kozott-kiterjedhet-globalis-piac","timestamp":"2025. január. 15. 15:25","title":"Alakul az autóipari hidegháború Kína és az USA között, amely kiterjedhet a globális piacra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","shortLead":"Tavasszal idén is korlátozottan közlekedhetnek majd az autósok a pesti alsó rakparton. ","id":"20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"d8a24824-d6cb-4048-9918-a4cbdf13bc34","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Pesti-rakpart-Karacsony-Gergely-kozlekedes-gyalogos","timestamp":"2025. január. 16. 18:11","title":"Idén is nyitják a rakpartokat a korzózók előtt, és több szakaszt fel is újítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","shortLead":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","id":"20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2.jpg","index":0,"item":"04e79d6d-dbd3-4256-8d24-fefe539680ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 17:52","title":"Bologna bevezette tavaly a 30-as tempólimitet, 34 év után először nem történt halálos gázolás a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az utolsó pillanatig húztuk, de végül a baba érdekében császározni kellett – mondta el a modell a kisfia születéséről.","shortLead":"Az utolsó pillanatig húztuk, de végül a baba érdekében császározni kellett – mondta el a modell a kisfia születéséről.","id":"20250115_Weisz-Fanni-a-csaszarral-szulesrol-vallott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380.jpg","index":0,"item":"82c89d80-97ba-4855-b2ce-ccda71ba686a","keywords":null,"link":"/elet/20250115_Weisz-Fanni-a-csaszarral-szulesrol-vallott","timestamp":"2025. január. 15. 20:08","title":"Weisz Fanni a császárral szülésről vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban. Így is túlszárnyalták azért az eredeti célt, mivel tavaly nyáron megemelték a keretet.","shortLead":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban...","id":"20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0fd9bdff-a596-4ad9-92ae-c24c72c8a269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","timestamp":"2025. január. 17. 08:46","title":"Kifutott a legutolsó csak napelemes pályázat, és nem merült ki a megemelt keret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szembejött a hatóság. ","shortLead":"Szembejött a hatóság. ","id":"20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c.jpg","index":0,"item":"176fa734-b553-4ba9-92be-4039e366a903","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","timestamp":"2025. január. 16. 14:34","title":"Pont a rendőr elé érkezett szemben a forgalommal egy autós a Váci úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]