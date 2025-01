Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház előtt vezetett elő szombaton az Arénában egy lagzi tematikára felhúzott közös bulit. Lakos Gábor fotóriportja. ","shortLead":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház...","id":"20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352.jpg","index":0,"item":"9b791174-d846-4e72-8d4e-8628187fe1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Fergeteges lagzival kelt egybe a Bohemian Betyars és a Parno Graszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","shortLead":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"fa1b23b9-fbd4-40d9-b93b-6ad9aa2553e0","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","timestamp":"2025. január. 20. 10:21","title":"Majka új száma már a legnagyobb nemzetközi dalszövegoldalon is pörög, Eminemet és Billie Eilisht is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1-kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás következik.","shortLead":"A Liverpoolnak egy döntetlen is elég ahhoz, hogy bebiztosítja a helyét a legjobb 16 között. Nagy esélylatolgatás...","id":"20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a8d0fa5-004a-411a-8f34-d0adc231b64d.jpg","index":0,"item":"6a7407d9-55cc-4be8-9391-74215e246124","keywords":null,"link":"/sport/20250121_BL-Real-Madrid-Manchester-City-kieses-PSG-Liverpool-Barcelona-tovabbjutas-eselyek-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:46","title":"Csillaghullás lesz a BL-ben? A kiesés szélén táncol a Real Madrid, a Manchester City és a PSG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű író fiatalon hajlamos volt a bosszúállásra, de aztán leszokott róla. Sokszor verekedett is életében.","shortLead":"A népszerű író fiatalon hajlamos volt a bosszúállásra, de aztán leszokott róla. Sokszor verekedett is életében.","id":"20250120_vamos-miklos-bosszu-rataposot-egy-ujsagiro-szemuvegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765.jpg","index":0,"item":"f006aa59-1202-4774-bd78-699f8e7122ec","keywords":null,"link":"/elet/20250120_vamos-miklos-bosszu-rataposot-egy-ujsagiro-szemuvegere","timestamp":"2025. január. 20. 09:34","title":"Vámos Miklós egyszer rátaposott a szemüvegére egy újságírónak, aki hazudott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény alapján az állatoknak még az idegrendszerük is képes összekapcsolódni.","shortLead":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény...","id":"20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb.jpg","index":0,"item":"6ec4e49c-3269-4818-9430-aa00ef17d75c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","timestamp":"2025. január. 20. 19:03","title":"Megdöbbentő dolgot figyeltek meg a medúzáknál, hatékonyabb lehet tőle a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]