[{"available":true,"c_guid":"1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik ebben az üzletben, mindenki másnak ott a kockázat, hogy rajtaveszt.","shortLead":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik...","id":"20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5.jpg","index":0,"item":"51815cbf-70d8-40a5-92e5-5fe92eddcc80","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"A Biblia-biznisz után nem is olyan meglepő, hogy Trump a kriptovaluták piacán is kaszálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","shortLead":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","id":"20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5.jpg","index":0,"item":"ba129609-b543-4aea-ba91-0dcaf9fda8e0","keywords":null,"link":"/elet/20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 12:17","title":"Csurran, cseppen: Nagy Feró nem hiszi, hogy Majka a lelke mélyén RTL-es lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának köszönhetően minden eddigi négylábú robotnál gyorsabban tud futni.","shortLead":"Kínai mérnökök munkájának köszönhetően született meg a Black Panther 2.0 nevű robotkutya, ami speciális kialakításának...","id":"20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ac011e-cf45-4e45-aeb7-e77c81b726fa.jpg","index":0,"item":"5876072b-09fc-4482-ab66-dd2d57f3efae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_kina-robotkutya-black-panther-2-vilagrekord-gyorsasag","timestamp":"2025. január. 26. 16:03","title":"Világcsúcsot futott egy kínai kutyarobot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rákkal diagnosztizált színész álmai otthonát látta meg a volt paplakban, de az ingatlanpiac közbeszólt.","shortLead":"A rákkal diagnosztizált színész álmai otthonát látta meg a volt paplakban, de az ingatlanpiac közbeszólt.","id":"20250125_Reviczky-Gabor-elbukta-a-millios-foglalot-amit-egy-volt-paplakra-fizetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249.jpg","index":0,"item":"481e8a7b-8ffb-47f1-9c82-1b8f821d4676","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Reviczky-Gabor-elbukta-a-millios-foglalot-amit-egy-volt-paplakra-fizetett-ki","timestamp":"2025. január. 25. 08:43","title":"Reviczky Gábor elbukta a foglalót, amit egy volt paplakra fizetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","shortLead":"Várhatóan szerdán indulhat újra a forgalom azon a szakaszon, ahol kisiklott szombaton egy tehervonat.","id":"20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"7e4e4f12-9630-46dc-ba9a-d655a4ecc25e","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_mav-potlobusz-flotta-szeged-vasarnapi-csucsforgalom-kisiklas","timestamp":"2025. január. 26. 16:16","title":"A MÁV pótlóbusz-flottát ígér a szegedi vonalra a vasárnapi csúcsforgalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","shortLead":"A MÁV-ot használó denevérek öröme sem lehet teljes. ","id":"20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f597ce98-4359-4f0a-97b7-e8708046f162.jpg","index":0,"item":"793c4b3e-ce0a-46be-a9b1-103b87ee834b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_VEKE-denevereknek-terveztek-a-MAV-jaratain-az-informacios-kijelzoket","timestamp":"2025. január. 25. 16:34","title":"VEKE: Alighanem denevéreknek tervezték a MÁV járatain a kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]