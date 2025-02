Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","shortLead":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","id":"20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"7b880b26-65a8-42cd-8512-04979ce79d71","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","timestamp":"2025. február. 03. 16:35","title":"Ledobta a tollkabátot Kanye West felesége a fotósok előtt: alatta szinte meztelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című filmjével hétfőn elindult a 44. Magyar Filmszemle. Árnyékot vet a filmünnepre, hogy a szervezők árokbetemetési szándéka meghiúsult.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című...","id":"20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57.jpg","index":0,"item":"c5f3788b-3033-4027-9c49-d842cb4e0487","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:22","title":"A Most vagy soha!-ért Kínában érdeklődnek, a független magyar filmekért pedig a Corvin moziban – Elindult a Filmszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba ömlik az állampapírok után kifizetett kamat.","shortLead":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba...","id":"20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"ce2f092b-e81a-4ae4-9212-d69038eb216c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","timestamp":"2025. február. 03. 07:53","title":"Elszabadult az ingatlanpiac, napok alatt elkapkodják a lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé alaposabban megvizsgáljuk az előítéleteket.","shortLead":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé...","id":"20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44.jpg","index":0,"item":"4268b8fc-afdf-46cd-896c-2c46ba14e5f6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","timestamp":"2025. február. 03. 18:22","title":"Férfiak mint lelki társak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee67ee95-54c5-45b4-88ec-21b0c272c374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal indul Kapu Tibor, az első magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra, de a magyar űrprogram jelképét már most levédette Szijjártó Péter tárcája. A logóban a Holdról is látszik Magyarország, és van benne egy csillagokból álló csodaszarvas.","shortLead":"Tavasszal indul Kapu Tibor, az első magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra, de a magyar űrprogram jelképét már most...","id":"20250204_Levedette-a-kulugy-a-magyar-urprogram-jelkepet-amit-cipotol-a-karacsonyfadiszig-mindenre-ratennenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee67ee95-54c5-45b4-88ec-21b0c272c374.jpg","index":0,"item":"1e5598ae-89e0-4b11-b4c9-3b3253a8129a","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Levedette-a-kulugy-a-magyar-urprogram-jelkepet-amit-cipotol-a-karacsonyfadiszig-mindenre-ratennenek-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:07","title":"Levédette a külügy a magyar űrprogram jelképét, és cipőtől a karácsonyfadíszig mindenre rátenné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","shortLead":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","id":"20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"65c8cd65-50bb-4a04-87bb-d542b0a505aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","timestamp":"2025. február. 03. 09:55","title":"Már nem a Miniszter félrelép a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar fim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És kiderült, hogy igazából nincs is érdemi védelme: bármiben szívesen segít. Abban is, amiben nem kéne.","shortLead":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És...","id":"20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"84d20a1f-80ea-42a4-b8a4-bac9c8d1f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. február. 03. 19:03","title":"100%-ot ért el a DeepSeek egy vizsgálaton, de ez nem érdem: bombák készítésére és kormányzati rendszerek feltörésére is pofonegyszerű rávenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]