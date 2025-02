Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És stratégiailag feltehetőleg az a helyes, ha nem hagyják annyiban – írja a Financial Times vezető külpolitikai újságírója.","shortLead":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És...","id":"20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"453bdba8-207b-4c5d-865d-2537c58825f9","keywords":null,"link":"/360/20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","timestamp":"2025. február. 04. 15:30","title":"Gideon Rachman: Trump egy Amerika-ellenes szövetség magjait hinti el az előbb lövünk, utána kérdezünk politikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","shortLead":"Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","id":"20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea.jpg","index":0,"item":"1b0fb6c5-b498-49d4-9e1f-fe5022bbbc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","timestamp":"2025. február. 05. 14:17","title":"Megérkezett a menetrend szerinti 105 milliós állami szponzorpénz a Tiborcz–Csetényi-páros cégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","shortLead":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","id":"20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3.jpg","index":0,"item":"59c7f986-9d6d-47f2-a519-5772b6b2ccda","keywords":null,"link":"/elet/20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","timestamp":"2025. február. 04. 15:46","title":"Senki sem hitte el, hogy nem AI, annyira lenyűgöző látványt nyújtott egy balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Kanada és Mexikó ellen kivetett, majd felfüggesztett vámok azt mutatják, Donald Trump mindenkivel az erő nyelvén kíván tárgyalni, aki „kihasználja Amerikát”. És szerinte ilyen az USA-n kívüli egész világ.","shortLead":"A Kanada és Mexikó ellen kivetett, majd felfüggesztett vámok azt mutatják, Donald Trump mindenkivel az erő nyelvén...","id":"20250204_hvg-furkosbot-trump-usa-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"dab6c499-2d57-4b35-8204-2bf21547f019","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-furkosbot-trump-usa-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 15:53","title":"Trump furkósbottal esett szomszédainak, de mi lehetett valójában a célja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","shortLead":"Gyorsan érezhető következményei vannak a vámháborúnak.","id":"20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884.jpg","index":0,"item":"843cd9fe-d530-4687-acd6-08013ef059f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_amerikai-posta-Kina-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. február. 05. 08:41","title":"Nem fogad az amerikai posta Kínából érkező csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","shortLead":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","id":"20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d.jpg","index":0,"item":"5b4cd10d-a6bb-47c7-b74b-f20955878141","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","timestamp":"2025. február. 04. 11:36","title":"Bíróság elé állítják azt a kapitányt, aki szállodahajóval nekiment egy rendőrségi mólónak és egy hajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. február. 04. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""}]